Kiderült, mikor láthatjuk Angelina Jolie Oscar-esélyes alakítását

Díjátadó szezonban mutatja be a Maria című filmet a Netflix. Angelina Jolie Oscar-esélyes alakítását december 11-én tűzi műsorra a streamer-óriás, ám Amerikában már két héttel korábban bemutatják néhány moziban, ugyanis ez a feltétele annak, hogy a legrangosabb díjakra jelölhessék az alkotást.

Angelina Jolie filmje decemberben érkezik a Netflixre (Fotó: AFP / AFP)

Angelina Jolie, mint Maria Callas

A 49 éves sztár hosszú évek után újra Oscar-jelölést kaphat, sőt, sokak szerint akár díjat is, a legendás görög származású operaénekesnő, Maria Callas megformálásért. A mindössze 52 évesen elhunyt Maria életének utolsó szakaszát mutatja be a film, amikor Callas a magánéleti tragédiája után az utolsó fellépésére készül, azonban hangja már közel sem annyira tökéletes, mint fénykorában. Jolie állítólag hosszú hónapig gyakorolt a szerepre, hogy a lehető legtöbb énekes részt ő csinálhassa a filmben. A filmet legnagyobb részben Magyarországon forgatták, többek között az Operaház is kiemelt forgatási helyszíne volt a Maria című produkciónak.

Oscar hozhat a Maria Angelina Jolienak (Fotó: AFP / AFP)

Angelina Jolie és a kritika

A filmet először a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, ahol hosszú percekig tapsolták Angelina Jolie-t, aki a kritikusok szerint élete alakítását nyújtja az operaénekesnő szerepében. Sokan úgy gondolják, Jolie készítheti az estélyi ruháit a díjátadó-szezonra, ugyanis tuti jelölt a legjobb színésznői díjakra, de nagy eséllyel a második Oscarját is hazaviheti. Jolie először 2000-ben kapta meg a legjobb mellékszereplőnek járó Oscart az Észvesztő című filmért, amit a női Száll a kakukk fészkérének is szoktak nevezni, Winona Ryder főszereplésével.