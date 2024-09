Meglepő, kit hívna fel éjjel háromkor Angelina Jolie

A színésznő a The Hollywood Reporternek adott interjújában mesélt arról, hogy az évek során elvesztette barátait, miután szerinte elárulták. Arra a kérdésre, hogy melyik közeli barátját hívná fel hajnali 3-kor, tehát kire számíthat igazán, Angelina Jolie így válaszolt: „Nekem nem igazán vannak ilyen kapcsolataim. Talán az egyik ok, hogy az ember fiatalon veszíti el a szüleit. Talán a munka... talán az, hogy valaki, akit már sokszor elárultak.”

Angelina Jolie

Fotó: AFP

„Nincsenek olyan bensőséges, szoros kapcsolataim, amelyekre annyira támaszkodhatnék… Illetve van néhány, és néhány épp elég is. Anyám nagyon közel állt hozzám, de elvesztettem őt. Akadt néhány barátom az évek során, aki nem volt ott a családom mellett a szükség órájában, de még van néhány ember, akiben megbízom” – mondta a színésznő.

Angelina Jolie hosszan pereskedik

Brad Pitt és Angelina Jolie továbbra is pereskednek, hivatalosan még nem váltak el – noha már 2019 óta mindketten egyedülállók jogilag, ezt a státuszukat a bíróság is jóváhagyta. Az egykori hollywoodi álompár még 2016-ban jelentette be, hogy 11 év házasság után elválnak, azonban sokáig nem történt konkrét előrelépés az ügyben. Most a hivatalos válóper még javában zajlik, hiszen nem tudtak megegyezni egyes kérdésekben, mint a korábbi közös franciaországi szőlőbirtokuk és borászatuk, a Chateau Mira.

Az egyre elfajuló válóperben egyre mocskosabb részletekre derül fény, de látszólag ez egyiküket sem zavarja, hogy magánéletüket a nyilvánosság elé teregetik ki, és az sem, hogy gyerekeikre ez milyen hatással lehet. Azonban az eddigiek alapján úgy tűnik, az egykori boldog család talán sosem létezett, vagy mára teljesen tönkre ment, hiszen gyerekei egyáltalán nem beszélnek az apjukkal, sőt, lánya már a vezetéknevétől is szabadulni akar, annyira szégyelli Brad Pittet.