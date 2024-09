Így akarták tönkretenni Antal Tímea karrierjét

Új dalokkal és új albummal készül visszatérni Antal Tímea, aki már két gyerek édesanyja. A fiatal énekesnő eddig a családalapításra koncentrált, de nem szeretné feladni karrierjét sem. A visszatérés fájdalmas sebeket idézett fel benne a kezdetekről, ami nem volt számára egyszerű, de még sosem beszélt eddig róla nyilvánosan. Antal Tímea, most látta elérkezettnek az idejét, hogy ezeket a rossz emlékeket feldolgozza, így új dalában az őt ért bántásokról énekel.

Antal Tímea és párja már két közös gyereket nevelnek együtt

Fotó: Antal Timi Instagram

A sebek gyűlnek, amik kellő idő elteltével begyógyulnak… vagy nem. Ezeket az érzéseket szerettem volna feldolgozni.

Ami még inspirált, az az emberi sokszínűség. Ebben az elmúlt tizenkét évben sokfajta emberrel találkoztam, amíg bontogattam a szárnyaim. Voltak, akik támogattak, szerettek és próbáltak felemelni. És bizony találkoztam olyanokkal is, akik próbáltak hátráltatni, akik átnéztek rajtam, olyanok is voltak, akik kinevettek" - mondta az M2 Petőfi TV műsorában Antal Tímea, akinek a Valaki című új dala az elmúlt tíz év csalódásait dolgozza fel.

Az énekesnő mára úgy érzi, hogy a pofonok is kellettek ahhoz, hogy ma az legyen, aki, és ott tartson most, ahol szeretne, de már igyekszik csak a jó dolgokra koncentrálni. Utólag már érti, hogy miért volt szüksége a nehézségekre, a kétségekre és a rosszakaróira is, és mindenkinek üzeni, hogy attól, hogy valaki hátráltatni akarja valamiben, még nem kell feladni a küzdelmet az álmainkért.

A nehézségek ellenére Antal Tímea, sem hagyott fel az énekléssel, azonban a családalapítást helyezte előtérbe, és ezt egyáltalán nem bánta meg. És bár voltak magában kétségei, hiszen sokszor saját kollégái is kigúnyolták, mára már nem ez határozza meg a döntéseit.

Antal Timi azt is kihangsúlyozta az új dallal kapcsolatban, hogy az élete természetesen nem csak erről szól, és egyáltalán nem szomorkodik már a múlt miatt. Sőt, jelenleg boldogabb nem is lehetne, hiszen két gyerek édesanyja, és férjével is tökéletes a kapcsolata. Ezért is áll újra készen arra, hogy visszatérjen a színpadra, már új dalokat is írt, és egyre több fellépést is vállal a gyerekek mellett.