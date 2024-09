Az elmúlt évek legbrutálisabb horrorfilmje érkezik - videó

Már elérhető az idei év egyik legbrutálisabb horrorfilmjének tartott film előzetese. Az Apartment 7A a Roman Polanski által írt és rendezett Rosemary gyermeke című, 1968-as horrorfilm előzménye, sőt, a cselekményben átfedés is lesz a két történet között, ami még izgalmasabbá teszi a szeptember 27-én debütáló horrort, melynek szereposztása is igazán színvonalasra sikerült.

Roman Polanski a Rosemary gyermeke rendezése közben. A klasszikus horror előzménye az Apartment 7A

Fotó: AFP

Az Ira Levin 1967-es könyve alapján filmvászonra vitt történet középpontjában John Cassavetes és Mia Farrow által játszott házaspár áll, akik új lakásba költöznek a Bramford nevű épületben New York belvárosában, 1965-ben, azonban a következő év lesz számukra nehézkes, ugyanis 1966-ban már sátáni erők dolgoznak. A házaspár eleinte mit sem sejt arról, hogy egy szekta munkálkodik a házon belül, és kiszemelték őket maguknak, főleg azért, mert Rosemary várandós.

A nő otthon marad, míg a színészként dolgozó férje keresi a kenyeret, addig a furcsa szomszédok felbátorodva zaklatják a kismamát. Az Apartment 7A-ban is visszatérő Castaveték úgy tesznek, mintha gondoskodnának a sok időt egyedül töltő Rosemaryről, közben kiderül, hogy nemcsak őt vették a szárnyaik alá, hanem a szomszédban élő táncosnőt, Terry Gionoffriót is, akit az eredeti történetben Angela Dorian alakított, az új filmben pedig az Ozarkból és az Örökösnő álarca mögött című sorozatból is ismert Julia Garner formál meg.

Az Apartment 7A a Rosemary gyermekének előzményfilmje, a főszerepben Julia Garner látható

Fotó: Paramount+

Rosemary hamarosan furcsa dolgokra bukkan, és még furcsább rémálmok kerítik a hatalmukba, ekkor rádöbben, hogy talán a kedves szomszédasszonya, Mrs. Castavet tesz valamit az italába, amelyet rendszeresen elkészít neki azzal a céllal, hogy a magzatát erősítse. Rosemary hiába panaszolja el a dolgokt a környezetének, sokan azt gondolják, elment a józan esze, hiszen a kedves idős házaspár a légynek sem tudna ártani a lakók szerint.

Jelenet a Rosemary gyermeke című filmből, amikor Mrs. Castavet az elkészült itallal kínálja a kismamát

Fotó: AFP

Az Apartment 7A-ban is megjelenik a Castavet házaspár, akiket ezúttal Dianne Wiest és Kevin McNally alakítanak. Ők egyengetik a drogfüggő táncosnő Terry útját is a házban, azonban hasonló segítséget nyújtanak a fiatal lánynak, mint Rosemarynek is. A történet érdekessége, hogy ugyanabban az időben, 1965-ben játszódik, így Rosemary és férje is feltűnnek a történetben, ezúttal mellékszereplőként, őket Amy Leeson és Scott Hume alakítja az idegőrlő horrorban, ami nem a mozikban, hanem a a Paramount+ streamingszolgáltató felületén debütál szeptember 27-én, ez azt jelenti, hogy hazánkban a SkyShowtime-on lesz hamarosan elérhető.