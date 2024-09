Rendőrök vitték el Sáfrány Emesét és Béres Anettet - videó

Már második hete, hogy elstartolt a TV2 kalandrealityjének legújabb évada, amiben már most rengeteg izgalmat és fordulatot láthattak a nézők. Az Ázsia Expressz első hajszája után már egy páros, a Zámbó testvérek ki is estek, ma újabb versenyzők küzdenek a továbbjutásért. Zámbó Krisztián és Adrián az Origónak még a helyszínen, a Fülöp-szigeteken adtak interjút a kiesésüket követően. A hajszát, azaz az utolsó megmérettetésüket tartották az eddigi legmeghatározóbb élménynek, szerintük óriási teljesítményt sikerült nyújtaniuk a kiesésük ellenére.

Sáfrány Emese és Béres Anett az Ázsia Expresszben

Fotó: TV2

A mai adásban Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv, Zsigmond Angéla tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, valamint Béres Anett és Sáfrány Emese csaptak össze, és egyáltalán nem volt könnyű dolguk. Béresék mögött egyébként is nehéz hét állt, hiszen az egyik legfeszültebb viszony alakult ki köztük és Mikes Anna és Krausz Gábor párosa között, mivel azok mindig őket választották hátráltatott párosnak.

A második hátráltatást azért kaptátok, mert nagyon jók vagytok stoppolásban. Ma például láttuk, ahogy átgázoltatok rajtunk is.

Nem akartam ebbe belemenni, de szerintem nem sportszerű az, hogy a stoppolásnál fellöktök mindenkit, aki elétek áll"

- magyarázta Krausz Gábor, hogy miért döntött úgy, hogy a lányokat hátráltatja másodjára is, de ettől még jobban elmérgesedett a helyzet köztük.

Most a lányos csapatnál ki is ütközött ez a feszültség, ugyanis a hajsza kezdetén már szóváltásba keveredtek, mivel Béres Anett gyalog vágott neki az útnak, barátnője pedig stoppolni szeretett volna.

Sáfrány Emese kétségbeesetten kiabált Béres Anettnek, hogy álljon meg és fogjanak fuvart, mert már a másik két pár elhúzott mellettük egy-egy autóval, így hatalmas hátrányba keveredtek. Majd nem mást, mind egy rendőrautót sikerült leinteniük, akik meglepően készségesen segítettek neki, az egyikük még előre is ült a kollégája ölébe, hogy el tudják vinni a lányokat a hajsza következő állomására, sőt, még szirénát is kapcsoltak, hogy még gyorsabban célba érjenek. De a lemaradást még ekkor sem tudták behozni, hiszen a fakereszt cipelés lelassította őket, így továbbra is a harmadik helyen maradtak a csapatok közül.