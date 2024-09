Hatalmas fordulat az Ázsia Expresszben: két új versenyző érkezik

Szeptember 1-jén kezdetét vette a TV2 egyik legsikeresebb műsora, az Ázsia Expressz. A műsor ötödik évada talán az egyik legkeményebb széria, hiszen alig két hete láthatják a nézők, máris számtalan konfliktus és nehézség nehezítette meg a szereplők helyzetét. A múltheti adásban Cserpes István szakította félbe a veszekedő párosokat, és könnyek között vallottk be lányával, Cserpes Laurával, hogy haza kell menniük, ugyanis Cserpes István édesanyja váratlanul meghalt, így feladták az Ázsia Expresszt. Így az apa-lánya páros átadta a lehetőséget a hajsza vesztes párosának, Zsigmond Angélának és Mészáros Bendének, hogy helyettük folytassák, így végül nem ők távoztak a versenyből.

Az Ázsia Expressz idén is tartogat meglepetéseket

Fotó: TV2

Újabb páros száll versenybe az Ázsia Expresszben

Azonban mivel Cserpes István és lánya feladták a versenyt, így újabb páros csatlakozik a már meglévőjátékosokhoz a Fülöp-szigetekre. L.L. Junior és Dárdai Blanka érkeznek a párosokhoz, amit Ördög Nóra jelentett be a többieknek.

Ez a 3. szakasz mindig nagyon érdekes, ilyenkor szoktuk egy kicsit megkavarni az állóvizet.

Ez idén sincsen másképpen. Egy új páros érkezik hozzátok" - mondta, ami a többi versenyzőt teljesen megdöbbentette és megzavarta.

„Komoly?” – kérdezte megdöbbenve Krausz Gábor.

„Nem hiszem el!” –mérgelődött Zsigmond Angi, amit a Nők Lapja Café szúrt ki.

A nézők a mai adásban láthatják, hogy miként csatlakozik a csapathoz Dárdai Blanka és L.L. Junior.

Sokkot kapott Zsigmond Angéla és Mészáros Bende

Miután Cserpesék befejezték a játékot, a helyüket átadták Zsigmond Angélának és Mészáros Bendének – akik utolsóként végeztek a hajszában, így egyébként kiestek volna. A fiatalok zokogva vették tudomásul, hogy milyen áron maradhattak adásban, még a sokkhatás alatt nyilatkoztak a helyszínen.

"Az, ahogy Laura és István átadta nekünk a folytatás lehetőségét, nagyon durva…

Ilyen áron nem szívesen folytatjuk a küzdelmet!

Meg is kérdeztem Istvántól, hogy valóban az ő döntésük volt-e, mert csak abban az esetben tudok erre a lehetőségre igent mondani. Arra kért, hogy bizonyítsunk nekik is. Kimondhatatlanul sajnáljuk, ami történt. Tudom, mit éreznek most, hiszen nemrégen veszítettem el a nagyszüleimet…" – mondta Zsigmond Angéla.