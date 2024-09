Sírás és veszekedés után újabb páros esik ki az Ázsia Expresszből - videó

Újabb izgalmakkal és drámákkal teli hét telt el az Ázsia Expressz versenyében. A péntek esti hajszán ismét három párosnak kell megküzdenie azért, hogy továbbra is esélye legyen megnyerni a kalandreality 15 millió forintos fődíját.

Ázsia Expressz: Mikes Anna és Krausz Gábor a hajszán

Fotó: TV2 / TV2

A csütörtöki fordulatos versenynap végén kiderült, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor, illetve Dárdai Blanka és L.L. Junior mellé a csapat az eddig még sosem hajszázó Stohl András – Till Attila párost küldi versenybe. A két műsorvezető hiába vetett be mindent, végül nem tudták elkerülni a megmérettetést, ők kapták a legtöbb szavazatot.

Egyik párnak sem lesz könnyű dolga a pénteki hajsza során, hiszen csak összetett küldetéseket teljesítve szerezhetik meg a továbbjutást. Annyit elárult előre a TV2, hogy a rájuk váró feladatok – ahogy az elmúlt hetek alatt is – jócskán tartogatnak meglepetéseket, a küzdelem pedig egyeseknek vicces, másoknak drámai pillanatokat hoz. Nézze meg, milyen drámákra számíthat!

Mint a videóban is látható, Mikes Anna és Krausz Gábor sem bírta ki veszekedés nélkül, L.L. Junior és Dárdai Blanka vitája azonban durvábbnak bizonyult, a lándzsadobó verseny során a rapper "borzalmasan hisztis p*csának" nevezte a barátnőjét.

Ázsia Expressz után szakítás, majd békülés

Friss hír, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka valószínűleg kibékültek, miután Ázsiából hazaérve látványosan szakítottak. Sokan meglepődtek azon, hogy a fiatal énekesnő feltűnt L.L. Junior egyik koncertjén, bár a háttérbe húzódott, mégis volt, aki felfigyelt rá a helyszínen. Valószínűleg már ők is szégyellik a viharos kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, ezért próbálnak bujkálni, de nem sikerül nekik. Miután egyre többen látnak bele az Ázsia Expressz miatt a kapcsolatukba, még inkább felháborítónak tartják L.L. Junior viselkedését a nála 18 évvel fiatalabb nővel szemben, azonban most mégis Dárdai Blanka kapja a durva megjegyezéseket amiatt, hogy a megaláztatások ellenére is kibékült a rapperrel.

Az Ázsia Expressz másik két versenyzője, Zsigmond Angéla és Mészáros Bende árulták el egyébként őket, amikor a Mokkában elmondták, hogy együtt mennek nyaralni L.L. Juniorral és barátnőjével.