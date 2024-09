Feladhatja a küzdelmet Krausz Gábor - videó

Már lassan egy hónapja, szeptember 1-jén indult a TV2 kalandrealityjének ötödik évada, melyet a Fülöp-szigeteken forgattak. Az Ázsia Expresszből azóta már három páros távozott, azonban egyikük helyett érkezett egy meglepetés páros, L.L. Junior és Dárdai Blanka szmélyében, akik alaposan felforgatták az erőviszonyokat.

Egyre nehezednek az Ázsia Expressz feladatai

Fotó: TV2

Elsőként a Zámbó testvérek távoztak a műsorból, majd Mészáros Bende és Zsigmond Angéla helyett Cserpes Laura és édesapja adták fel a küzdelmet, átengedve ezzel a fiatal szerelmespárnak a helyüket. A legutóbbi hajsza után az egyik legmegosztóbb páros, Dietz Gusztáv és Laky Zsuzsi értek be utolsóként, így ők már nem folytatják az Ázsia Expresszt.

A még versenyben lévőknek sincs könnyű dolguk, hiszen egyre kiélezettebb a küzdelem, nehezedik a terep és ezzel együtt a feladatok is. Sőt, most fog eldőlni, hogy a versenyzők közül, ki utazhat tovább Tajvanra, ahol folytatódik a küzdelem. A sorsfordító feladat azonban feladta a leckét a párosoknak, Krausz Gábornál szó szerint is elszakadt a cérna a feszültség miatt. A műsor előzetesében ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy végleg betelt nála a pohár, sűrű szitkozódások közepette dobja el a kezében lévő cérnát, majd leül és azt mondja, hogy nem csinálja tovább.

Bár a sztárséf szerelmével, Mikes Annával küzdhet a győzelemért, valószínűleg elérkezett nála az a pont, hogy már semmi sem motiválja. A TV2 sikerműsorának mai adásából kiderül, hogy végül hogy dönt Krausz Gábor, és folytatja-e a türelmet és koncentrációt igénylő feladat megoldását, vagy inkább feladja a küzdelmet a véghajrá előtt.

Krausz Gáboron és a tácosnőn kívül még versenyben van, Jolly és Szuperák Barbara, Tilla és Stohl András, L.L. Junior és Dárdai Blanka, Béres Anett és Sáfrány Emese, valamint Mészáros Bende és Zsigmond Angéla. Az utóbbi párosnak azonban nincs túl sok szerencséje, ugyanis a fiatal tartalomgyártó lányt már egyre jobban megviseli a verseny, és már nem igazán bírja tovább a küzdelmet, mert többször is elájult.