Itt van az Ázsia Expressz történetének legnagyobb kiborulása - videó

A TV2 utazós-kalandos valóságshow-jának szeptember 4-i adásban két páros is durván összeveszett. Ahhoz képest, hogy csak négy napja megy az Ázsia Expressz, sokan már most kikészültek, nehezen bírják a megpróbáltatásokat, a koszos, ismeretlen helyen alvást, és a rendszeres, bőséges táplálkozás hiánya is idegesít sokakat.

Ázsia Expressz - nem mindenki elégedett a körülményekkel

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A legutóbbi adásban összeveszett Jolly és párja, ordibáltak egymással az autóban, de ilyesmi előfordult korábbi évadokban is. Az adás leglátványosabb kiborulását Dietz Gusztáv produkálta, aki kis híján feladta a játékot. Dühös monológja tele volt kisípolt káromkodásokkal, Laky Zsuzsi nem is tudott vagy nem akart reagálni a kitörésre.

Az Ázsia Expressz egyik nagy kiborulása

"Mi a f.szt keresek én itt?!? 150 kiló kókuszt kell átvinni pár várossal? Miután egész nap .... éhgyomorra? Ez így jó, nem?!? Mi? Egy rossz csicskának érzem magam! Azért, hogy a belemet kiteszem, legalább enni kapok, nem? De nem! Patkányok között, csótányok, hangyák között között alszom éhesen. De ház ez egy játék, nem? Milyen fantasztikus, jó játék!" - dühöngött. Itt van videón az eset:

