Mikes Anna és Krausz Gábor az Origónak: Stresszesek voltunk, feszültek, a kudarcot pedig egyikünk sem viseli túl jól

Biztosan visszanézik a tévében az adásokat

Bár ekkor még távolinak tűnt, arról is meséltek, hogy nézni fogják az adásokat a TV2-n ősszel. „Visszagondolva az első napokra, szerintem nagyon vicces lesz tévében, és én biztos, hogy szét fogom röhögni az agyam” – mondta Krausz Gábor.

A Dancing with the Starsban csak az eredmény, a táncot láthatták a nézők, ebben a műsorban viszont végignézhetik a küzdelmeiket i

s. Most jobban megismerhetnek minket az emberek, láthatják, hogy működünk együtt, hogy mik a mélységeink, mik a magasságaink, és nem csak szépen kiöltözve, mosolyogva állunk a zsűri előtt.

Kisebb feszültségek voltak a próbateremben is, általában azért, mert nagyon elfáradtam, ekkor mindig Anna motivált. Ez egyébként most is így van, úgy érzem, sokszor ő húzott tovább a mélypontokon, de később biztosan lesz ez fordítva is” – részletezte.

Mennyire tartják magukat esélyesnek a győzelemre?

A Dancing with the Starsban sikerült megszerezniük az első helyet, a forgatás első napjaiban pedig ebben a műsorban is az erős párosok közé sorolták magukat.

Fotó: TV2

Ördög Nóra szerint az idei évad a legerősebb mezőny, és szerintünk is elég kemény a verseny, mindenki nagyon komolyan veszi a feladatokat. Kicsit lutri, hogy mi lesz a verseny vége, mert sokszor a szerencsére is szükség van, de azt gondoljuk, hogy erősek vagyunk.

Hogy ez mit jelent, majd a következő hetekben kiderül, de az biztos, hogy továbbra is nagyon oda fogjuk tenni magunkat” – mondta Mikes Anna.