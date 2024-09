Megszólalt váratlan továbbjutásáról az Ázsia Expressz párosa

Mint írtuk, tragikus fordulattal zárult az Ázsia Expressz ötödik évadának második hete, Cserpes Laura és az édesapja ugyanis egy haláleset miatt feladták a versenyt, Cserpes István édesanyjának a halála miatt hazautaztak. Cserpes Laura az adás után az Instagramon köszönte meg a részvétnyilvánításokat, kedves üzeneteket:

Miután Cserpesék befejezték a játékot, a helyüket átadták Zsigmond Angélának és Mészáros Bendének – akik utolsóként végeztek a hajszában, így egyébként kiestek volna. A fiatalok zokogva vették tudomásul, hogy milyen áron maradhattak adásban, még a sokkhatás alatt nyilatkoztak a helyszínen a Borsnak.

"Az, ahogy Laura és István átadta nekünk a folytatás lehetőségét, nagyon durva… Ilyen áron nem szívesen folytatjuk a küzdelmet! Meg is kérdeztem Istvántól, hogy valóban az ő döntésük volt-e, mert csak abban az esetben tudok erre a lehetőségre igent mondani. Arra kért, hogy bizonyítsunk nekik is. Kimondhatatlanul sajnáljuk, ami történt. Tudom, mit éreznek most, hiszen nemrégen veszítettem el a nagyszüleimet…" – mondta Zsigmond Angéla.

Mészáros Bende és Zsigmond Angéla az Ázsia Expressz forgatásán

Fotó: TV2 / TV2

"Én három évvel ezelőtt veszítettem el a nagymamámat. A nagypapámnak pedig ígéretet tettem, hogy látni fog a tévében. Idős már, és az ő aláírása van a karomra tetoválva. Éppen az Ázsia Expressz előtt készült… Neki és most már Laurának és Istvánnak szeretnék bizonyítani. Ha magunk miatt feladnánk, akkor is menni fogunk tovább" – tette hozzá Mészáros Bende.

Hol tart az Ázsia Expressz?

Az Ázsia Expressz ötödik évadában a Fülöp-szigeteken és Tajvanon versenyeznek a szereplők, elsőként a Zámbó testvérek estek ki a múlt héten. Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián szintén még a helyszínen nyilatkoztak az Origónak – ha róluk is olvasna, ide kattintson!

Versenyben vannak még:

Till Attila és Stohl András

Mikes Anna és Krausz Gábor

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv

Sáfrány Emese és Béres Anett

Jolly és Szuperák Barbara

Zsigmond Angéla és Mészáros Bende

Az már korábban kiderült, hogy a forgatás során valamikor L.L. Junior és akkori párja, Dárdai Blanka is csatlakozott a csapathoz, de az adásban ezt még nem láthattuk.