Fájdalmas sérülést szenvedett az Ázsia Expressz egyik szereplője - videó

Dietz Gusztáv számára kezdettől fogva komoly megpróbáltatásokkal járt az Ázsia Expressz Fülöp-szigeteki és tajvani forgatása, noha MMA harcosként hozzászokhatott a fájdalomhoz és a sérülésekhez – hamar rá kellett azonban jönnie, hogy ami a ringben működik, az a terepen alig.

Dietz Gusztáv és Laky Zsuzsi az Ázsia Expressz forgatásán

Fotó: TV2 / TV2

Korábban úgy nyilatkozott, hogy "mintha a heréje szakadt volna le" egy görcsnél, majd a bokája is megsérült, amivel kapcsolatban újabb baleset érte. Ahogy a nézők a csütörtöki adásban láthatják, Dietz Gusztáv egy kisteherautó platójáról ugrott le pont a fájós bokájára, amit káromkodva vett tudomásul. "Hallod, leugrottam a kocsiról, szétment a bokám" – mondta aztán a feleségének, Laky Zsuzsinak a hátsó ülésen. Nézze meg adás előtt, hogy mi történt!

"Az Ázsia Expressz sokkal több, mint egy játék. Mostanra már értem, hogy valójában nem is az ellenfeleinkkel, hanem önmagammal küzdök itt. Ez lett számomra a műsor egyik őszinte üzenete" – mondta korábban Dietz Gusztáv.

Az Ázsia Expressz a kapcsolatukat is próbára tette

Az Ázsia Expressz látszólag Dietz Gusztáv és Laky Zsuzsi kapcsolatát is próbára tette, a férj ugyanis a műsor történetének legnagyobb kiborulását is produkálta, kis híján fel is adta a játékot. Dühös monológja akkor is tele volt kisípolt káromkodásokkal, amire Laky Zsuzsi nem tudott vagy nem akart reagálni – de egyébként máskor is vesztek már össze a műsor során.

Az egykori szépségkirálynő később tisztázta, hogy mi a helyzet a házasságukkal: "Bár tudom, hogy ez az ismertség velejárója, de nekem kimondottan rosszul esik, hogy ilyesmiket terjesztenek, hogy válságban van a házasságunk, mert ez egyáltalán nem igaz" – mondta Laky Zsuzsi.

"16 év után szerintem mindenhol van olyan, hogy elhangzik egy hangos szó vagy van egy veszekedés. Olaszosak vagyunk, ezt vállalom, mindig kimondjuk, amit gondolunk, illetve az Ázsia Expresszben egyébként is egy extrém helyzetnek voltunk kitéve. Ennek ellenére nem értek azzal egyet, ahogy Guszti ott viselkedett és igenis vannak indulatkezelési problémái, amiken dolgozik és kell is még neki, de semmiképpen sem gondolom, hogy megérdemelnénk azt, amit emiatt kapunk" – tette hozzá.