Válaszolt a sértésekre az Ázsia Expressz sztárja

Az Ázsia Expresszben két páros nem bírta elviselni a másikat: Béresék és Zsigmondék. Mészáros Bende adásban be is jelentette, hogy „kölcsönös az ellenszenv, teljes mértékben”, Angi pedig arról beszélt, hogy a lányok „átléptek nála egy határt”, és rászólt Béres Anettre, hogy ne beszéljen az ő magánéletéről kapcsolatáról, hogy amúgy is, hagyja abba az anyáskodást fölötte.

Ázsia Expressz - Zsigmond Angi kiborul

Fotó: TV2

Zsigmond Angi később olyanokat mondott Béresnek, hogy sokkal előrébb lenne az életben, ha csak magával foglalkozna, illetve közölte, hogy nem akar olyan ember lenni, mint riválisa. „Én ennyi idősen szeretnék családot, normális életet” – közölte, barátja pedig azt vágta Béres Anett fejéhez, hogy mindjárt 50 éves lesz, és nem más párkapcsolatával foglalkozna, ha neki is lenne partnere. A személyeskedő, heves szóváltást itt tudja megnézni.

Ázsia Expressz, feszült pillanatok

Fotó: TV2

Később Béres Anett sem hagyta magát, azzal vádolta Zsigmond Angit, hogy vásárolta a követőit a közösségi médiában (a magas követőszám miatt pedig értékesebb hirdetői szempontból egy ilyen oldal.) Erről itt nézet videót:

Béres Anett most Instagram-oldalán reflektált a műsorra. "Sziasztok! Szeretném megköszönni azt a tömérdek mennyiségű üzenetet, amit Tőletek kaptam tegnap óta. Még most sem értem a végére az olvasásnak, annyian írtatok, hogy együttéreztek velem! Hihetetlen megható számomra, hogy ilyen sokan szerettek, és mellettem álltok. A legtöbb levelet nőktől kaptam, ami még nagyobb elismerés egy másik nő számára. És ne aggódjatok értem, én jól vagyok" - írta.

Ázsia Expressz - az út után is botrány volt

Mint írtuk, az Ázsia Expressz legutóbbi adásából a közönségkedvencnek számító Stohl András és Till Attila párosa esett ki. A megpróbáltató reality viszont sokat kivesz mindenkiből, a kialvatlanság, a sok stressz, állandó rohangálás, stoppolás, reménytelennek tűnő szálláskeresés után idegesek a játékosok, néha egymást is bántják – így veszett össze Béresék és Zsigmondék párosa is.

A kísérőműsort a reality után vették fel, már itthon, de a két páros ekkor is összeveszett, az egyik szereplő kivonult írva - erről itt olvashat.