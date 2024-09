Váratlan fordulat az Ázsia Expresszben: az egyik páros feladta a küzdelmet - videó

A megszokott módon, az idei évad isszámos váratlan fordulatot tartogat még a nézőknek a Fülöp-szigetek kalandos tájain, azonban most egy olyan dolog történt, amire eddig még nem volt példa. Az Ázsia Expressz ötödik évada talán minden eddiginél keményebb, amit az is bizonyít, hogy rögtön hatalmas feszültségek bontakoztak ki a műsorban.

Soha nem látott fordulat történt az Ázsia Expressz ötödik évadában

Fotó: TV2

A TV2 kalandrealityje most is hatalmas sikerrel indult a csatornán, a játékosok számára azonban korántsem volt könnyű az eleje, de valószínűleg nem lesz az a folytatás sem. Még szinte el sem kezdődött a java, máris hatalmas botrányt okozott Dietz Gusztáv, aki az Ázsia Expressz eddigi leglátványosabb kiborulását produkálta, miközben Till Attila a kamerák előtt sírta el magát, majd ugyanez történt Zámbó Krisztiánnal is, aki testvérével, Adriánnal az első hajsza után kiesett Mikes Anna és Krausz Gábor ellen, amiről a helyszínen meg is szólaltak az Origónak.

Így már csak hét páros maradt versenyben:

Till Attila és Stohl András

Mikes Anna és Krausz Gábor

Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv

Sáfrány Emese és Béres Anett

Jolly és Szuperák Barbara

Zsigmond Angéla tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende

Közülü a második hajszán Béres Anették, Zsigmond Angéláék és Dietz Gusztávék mérték össze erejüket, az utóbbi két páros szinte végig fej-fej mellett haladtak, nagyon szoros volt a küzdelem, azonban Béres Anett és Sáfrány Emese már rögtön az elején lemaradtak, mert nem találtak időben fuvart, így a többiek szinte behozhatatlan előnyre tettek szert.

A többiek már feszülten várták a hosszú ideje hajszázó versenytársaikat, majd Szuperák Barbara felkiáltott, hogy látja az egyik párost visszafelé szaladni a kiindulási pontra. Ördög Nóra elmondta, hogy az igazán fontos, ki ér vissza elsőként, végül Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv futott be elsőre, majd szinte velük egyidőben Béres Anett és Sáfrány Emese, aki majdnem végig lemaradásban volt, és alig maradt le Mészáros Bende és Zsigmond Angéla, minden párosnak sikerült megszereznie a két rózsafűzért. A műsorvezető Ördög Nóra elmondta, hogy a műsor történetében ennyire szoros hajsza még soha nem volt.