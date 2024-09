Hatalmas sikerrel indult az Ázsia Expressz új évada

A TV2 idén immár ötödik alkalommal tűzi műsorára az Ázsia Expresszt Ördög Nóra műsorvezetésével. A szeptember 1-én indult szuperprodukció ezúttal a Fülöp-szigeteken és Tajvanban forgott. Az ázsiai kalandban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende.

Már az első adás a képernyő elé ültette a nézőket. A szeptember elsején 19:20-kor elindult Ázsia Expressz, amely idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A 18-59 évesek körében a kaland-reality első része 16,3%-os átlag közönségarányt (SHARE%) ért el, amelyhez 284 ezres átlag nézőszám (AMR) társult. A teljes lakosság körében az átlag nézőszám 722 ezer fő, mellyel az Ázsia Expressz az előző hét legnézettebb műsora volt a teljes piacot vizsgálva (aug. 26-szept. 1., korcsoport: A4+)*.

A sztárpárok küzdelme után debütált a TV2-n a világhírű Temptation Island, azaz A Kísértés, a párok próbája. A Kasza Tibor műsorvezetésével Thaiföldön forgatott reality-ben négy pár vállalkozik arra, hogy próbára tegye kapcsolatát. Az egzotikus környezetben húsz kísértő, tíz lány és tíz fiú tesz meg mindent azért, hogy a szerelmesek ne együtt térjenek haza.

A Kísértés a 18-59 évesek körében 251 ezres, a 4+ évesek körében pedig 576 ezres átlag nézőszámmal nyitott. Ezzel a Kísértés a heti toplista negyedik (A18-59), illetve ötödik helyét szerezte meg (A4+)*. Sőt, az első epizód idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.

Az izgalmak pedig csak egyre fokozódnak mindkét reality-ben. Az Ázsia Expressz sztárpárjai elkezdik a stoppolást és azzal is szembesülnek, mi vár rájuk a kihívásokkal teli feladatok során. Sor kerül az első vitákra is és az is kiderül, melyik páros veszi a legügyesebben az első akadályokat. A Kísértés szerelmesei sem csak a festői szépségű thaiföldi tengerparttal ismerkednek meg, hanem végleg búcsút intve egymásnak kísértőikkel mennek randizni, amely jócskán tartogat meglepetéseket és forró pillanatokat.