Véres baleset történt az Ázsia Expresszben - videó

Az Ázsia Expressz ötödik évada hatalmas sikerrel indult a TV2-n, a játékosok számára azonban korántsem volt könnyű az eleje. Dietz Gusztáv a műsor eddigi leglátványosabb kiborulását produkálta, miközben Till Attila a kamerák előtt sírta el magát – most pedig ugyanez megtörtént Zámbó Krisztiánnal is.

Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Ázsia Expressz

Fotó: TV2 / TV2

Az énekes azután tört ki zokogásban, hogy az öccse,

Zámbó Adrián balesetet szenvedett: a nagy rohanásban elcsúszott, és felsértette a térdét, amelyből ömlött a vér.

Zámbó Adrián nem tulajdonított túl nagy jelentőséget az esetnek, a bátyja azonban annál jobban megijedt, a feszültségtől rögtön el is kezdett sírni – miközben Krausz Gábor és Mikes Anna próbálták vigasztalni. Nézze meg videón, hogy mi történt!

Zámbó Krisztián az Ázsia Expressz után törte össze magát

Zámbó Krisztiánnak közben már itthon volt nemrég komolyabb balesete, amiről a TV2 Titkok Ramónával vendégeként beszélt: "Felfelé mentem a mozgólépcsőn egy bevásárlóközpontban, teljesen józanul. Akkor jöttem haza Ázsiából, lyukak voltak a kezemen, égési sérüléseim voltak... Az utolsó lépcsőnél megbotlottam, gurultam le, de közben a mozgólépcső vitt felfelé. A mögöttem lévőkre estem rá. A haverom rohant volna, de senki nem tudott elkapni. Gurultam le, tele voltak után csíkokkal... Utána egy hétre borultam egy nagyot Budapest közepén. Akkor volt egy csukló- és egy könyöktörésem. Az be is tett nekem" – mesélte.

Mint a nyilatkozatából kiderült, Zámbó Krisztián az Ázsia Expressz során is szerzett néhány sérülést, de a Fülöp-szigeteki és tajvani forgatás mások számára sem volt veszélytelen: már az első adásban egy lakatlan szigeten, mérges kígyók között aludtak a szereplők, a stáb pedig a kezdeti buszbaleset után cunamiriadó miatt is aggódhatott, majd erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén. A csapat aztán később is élt át drámai pillanatokat, hisz volt, hogy az éjszaka közepén földrengésre ébredtek, azzal szembesültek, hogy az egész épület kilengett, a hotelszobák falai nyikorogtak.