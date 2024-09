Az egyik szereplő 39 kilósan tért haza az Ázsia Expressz forgatásáról

Az Ázsia Expressz egyik legkeményebb része, hogy a játékosoknak maguknak kell fuvart, szállást és élelmet szerezniük pénz és telefon nélkül. Egész nap úton vannak, rohannak a nagy hősáégben és magas páratartalomban reggeltől estig, miközben sokszor fizikailag is megterhelő feladatokkal találják szembe magukat. A fáradtság és az éhség olykor a résztvevő szereplők legrosszabb oldalát hozza elő, erről maguk a versenyzők is szót ejtettek a műsor kibeszélőjében, de korábban Cserpes Laura is mesélt erről az Origónak adott interjújában.

Zsigmond Angi most arról beszélt, hogy ők a párjával, Mészáros Bendével nem foglalkoztak azzal, ha a másik kicsit felemelte a hangját, mert csak a cél lebegett mindkettejük szeme előtt. A verseny a fizikumukra is hatással volt, mindketten fogytak a kint töltött hetek alatt.

Mi 8 kilót fogytunk. Én 39 kilósan jöttem haza

– árulta el az influenszer.

Fotó: TV2

A beszélgetésből többek közt az is kiderült, hogy Mészáros Bende a forgatás előtt hetekig koplalt itthon, hogy ezzel tréningezze magát a TV2 műsorára. Zsigmond Angi azt a tanácsot kapta, hogy sportoljon minél többet előzetesen, hogy jó kondiba kerüljön, szedjen magára egy kis izmot és növelje az állóképességét.

Új páros csatlakozott az Ázsia Expressz csapatához

Mint írtuk, mivel Cserpes István és lánya feladták a versenyt, újabb páros csatlakozott a már meglévő játékosokhoz a Fülöp-szigeteken. L.L. Junior és Dárdai Blanka érkeznek a párosokhoz, hétfő este már őket is láthatták az Ázsia Expressz nézői. Az akkor még egy párt alkotó zenész és énekesnő az indulás előtt arról beszéltek a TV2-nek, hogy mennyire örülnek ennek a szereplésnek. Dárdai Blanka hosszan beszélt arról, hogy most végre megmutathatják, hogyan működnek együtt, és mennyire jó a kapcsolatuk.

A sztárpár a forgatás óta már szakított, egyesek azt gondolják, hogy a játékban töltött idő is hozzájárult ehhez, nem tett jót nekik a verseny, a kíméletlen körülmények és a sok stresszhelyzet. Az egyik stábtag ugyanis azt mesélte az egyik lapnak, hogy L.L. Junior állítólag nagyon agresszívan viselkedett a párjával akkor is, amikor forgott a kamera.