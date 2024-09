Babát vár a magyar szépségkirálynő

"Szia te kincs, te csoda! Nincsenek szavak, a világ legszebb dolga ami velünk történik. Elképesztő érzések kavarognak bennünk, annyira boldogok vagyunk!" - írta oldalán Szarvas Andi, aki 2018-ban nyerte meg a Magyarország Szépe-választást.

Szarvas Andi

A pár perce kikerült posztja alapján hamarosan jön a baba:

Tavaly áprilisban árulta el Szarvas Andi, hogy véget ért jegyessége egykori vőlegényével, akivel három és fél év után szakítottak, a lánykérést követően egy évvel. Az egykori szépségkirálynő nem sokáig szomorkodott egyedül, ugyanis tavaly nyáron már rátalált az újabb szerelem, a Dancing With The Stars egykori zsűritagjának, Molnár Andrea volt férjének személyében. A kapcsolatukról sokáig csak szűkszavúan beszéltek és közös képeket sem mutattak, de amint komolyabbra fordul köztük a dolog, úgy vállalták fel a szerelmüket is, és egy ideje egyre nyíltabban osztják meg a magánéletükkel kapcsolatos dolgokat.

Szarvas Andit már eljegyezték

A Farm VIP egykori játékosa korábban elárulta, hogy váratlanul jött az életébe az új szerelem, de szinte azonnal érezték, hogy egymásnak vannak teremtve.

Épp egy fotózásról indultam haza, amikor Zsolti meglátott az utcán...

Felismert, majd később az Instagramon írt rám, ami persze végződhetett volna rosszul is, hiszen nem jellemző, hogy ismeretlenek üzenetére válaszolok, de valamiért akkor mégis másként cselekedtem" - mondta korábban az egykori szépségkirálynő, aki most boldogabb mint valaha, ugyanis Zsolt nem sokáig várt azzal, hogy feltegye barátnőjének a nagy kérdést, nemrég eljegyezte.

