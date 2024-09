Ilyen állapotban van az infarktusa után a magyar énekesnő

Az énekesnő júliusban kapott hátsófali infarktust, amiből nagyon lassan lábadozik. Az életmentő műtétje után szigorú pihenésre kötelezték az orvosok, de nagyon nehezen tartja be a szabályokat. Bangó Marikát rohammentő szállította a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára, ahol azonnal megműtötték. Mint kiderült, két koszorúere is elzáródott, az egyik 90, a másik 98 százalékban, aminek következményeként egy nagy kiterjedésű hátsófali infarktust kapott.

Bangó Marika pár napos kórházi tartózkodás után haza is mehetett, az orvosok szigorú pihenésre ítélték. Feküdnie ugyan nem kell, de nem erőltetheti meg magát, diétás étrendet kell követnie, és semmi esetre sem zaklathatja fel magát. "Az egész családom összesereglett, amikor rosszul lettem, a kapuba velünk várták a mentőket. A kórházba is jöttek látogatni és most, amikor már az otthonomban lábadozom is folyamatosan hívnak, hogy minden rendben van-e velem.

Nagy és hangos család vagyunk, ezt mindenki tudja rólunk, ezért tényleg nem könnyű a pihenés. Arról nem beszélve, hogy hozzá vagyok szokva, hogy háztartást vezetek: főzök, mosok, takarítok... Most a párom, Elemér segít be mindenben.

Áldott jó ember, igyekszik levenni a vállamról a terhet, de sokszor érzem magam tehetetlennek emiatt. Hiszen szívesen csinálnám a dolgaimat" - mondta Bangó Margit lánya.

"Ha minden jól megy, szeptemberben újra elkezdhetek dolgozni. Nem annyit persze mint eddig, de újra lesznek fellépéseim, amitől nagyon boldog vagyok" - tette hozzá.

Ő maga mesélte el, hogy mi történt vele

Bangó Margit lánya maga mesélte el, hogy mi történt vele júliusban, amikor azonnal mentőt kellett hívni hozzá. "Július elsején nem éreztem jól magam, nyomást éreztem a mellkasomban, de gondoltam, csak a sok stressz miatt lehet. Nálunk aludt a legjobb barátnőm, aki adott egy fájdalomcsillapítót és lefeküdtünk este aludni. Másnap hajnalban 4 órakor arra ébredtem, hogy nagyon rosszul vagyok, a bal karom akkor már csak úgy lógott, a mellkasomban pedig olyan érzés volt, mintha az egész Gellért-hegyet rám tették volna..." - mondta Bangó Marika a Borsnak.

Azonnal mentőt hívtunk, a családom percek alatt itt állt a kapuban, volt nagy felfordulás. A mentősök megvizsgáltak és azonnal a Városmajori Szívklinikára vittek, ők egyből tudták, hogy ez infarktus lesz... A kórházban aztán kiderült, hogy az egyik koszorúerem 90 százalékban, a másik pedig 98 százalékban volt elzáródva. Egy nagy kiterjedésű, hátsófali izomelhalásom lett. Majdnem meghaltam."

Az énekesnőnek az volt a szerencséje, hogy egyből a lehető legjobb helyre szállították, ahol az orvosok késlekedés nélkül megkezdték az ellátását. Marika ereibe fémhálót ültettek, néhány nap kórházi tartózkodás után pedig már haza is engedték.