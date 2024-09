Barátaival készült fotóján is hatalmas műmelleit mutogatja Berki Mazsi - kép

Nem érdeklik a kritikák a luxusözvegyet, aki szinte minden héten újabb országba utazik gazdag barátjával, Zoltánnal, akit sokáig titkolt a nyilvánosság elől. Berki Mazsi néhai férje, Berki Krisztián halálát követően nem sokkal később már túl is lépett az elvesztésén, és rátalált az újabb szerelem gazdag vállalkozó barátja, Zoltán személyében, akivel egy horvátországi nyaraláson ismerkedtek meg. Az özvegy eleinte megpróbálta letagadni, hogy új párja van, de nem sokáig tudta tartani a látszatot, ugyanis mindenkinek feltűnt, hogy mennyire megváltoztak az életkörülményei.

Berki Mazsi folyton luxusutazásaival és műmelleivel dicsekszik

Fotó: Berki Mazsi Instagram

Minden bizonnyal a férfi finanszírozza Berki Mazsi plasztikai beavatkozásait is, ezenkívül folyton méregdrága utazásokra fizeti be az özvegyet, így alig tartózkodnak itthon. Az özvegy azóta folyton dicsekszik a közösségi oldalain, hol drága holmikat vásárol magának, hol drága autókkal jár, és teljesen plasztikafüggő lett, hiszen már szinte rá sem lehet ismerni az utóbbi időben. Leginkább hatalmasra nőtt szilikonmellei, amelyek szemet szúrnak a követőknek is, főleg úgy, hogy Berki Mazsi egyfolytában azokat mutogatja a fotóin, kivágott felsőkben vagy bikiniben pózolva.

Hiába a rengeteg kritika, őt egyáltalán nem érdekli senki véleménye, míg a luxuséletmódot valaki biztosítja számára. Sokan nemcsak külsejét, hanem viselkedését is kritizálják anyaként, hiszen kislányát, Emmát elég gyakran hagyja magára, mert a jelek szerint nem sűrűn viszik magukkal a luxusutazásokra új barátjával. Most sem vitték, hiszen Zoltán barátaival utaztak el Görögországba, azon belül is Mykonosra, ahonnan már több fotót is mutatott az özvegy, az egyiken barátjával látható, amint ölelik és csókolják egymást, háttérben a tengerrel.

Legújabb fotójuk valószínűleg már a hazaút előtt készült róluk és népes baráti társaságukról, hiszen mindenki csomagokkal, bőröndökkel pózolt a felvételen. A barátokkal készült közös fotón ismét a luxusözvegy hatalmas dekoltázsa a legfeltűnőbb, hiszen rajta kívül mindenki pólót, normális ruhát viselt. Ő azonban egy extrém szabású fürdőruhát, amire csak egy szoknyát vett fel, így mutogatta meztelen hasát és hatalmas műmelleit még a csoportfotón is, így hívta fel magára ismét a figyelmet.

Imádtuk minden percét! Hogy is szokták mondani? Ami Mykonoson történt, az ott is marad

- írta a barátokkal készült fotó mellé Berki Mazsi.