Catherine Zeta-Jones 55: Bipoláris zavarok miatt ingott meg a karrierje

55 éves lett a világ egyik legnagyobb bombázója, aki még a néhai Sean Connery-t is levette a lábáról szépségével és tehetséggel. Catherine Zeta-Jones szülinapját a kerek 80 éves Michael Douglasszal és két gyermekükkel ünneplik. A Chicago Oscar-díjas sztárja sajnos az utóbbi bő tíz évben szinte teljesen eltűnt a mozikból. De vajon ez tudatos döntés volt-e a részéről? Vagy tán az öregedés vagy a bevallott bipoláris zavarai miatt alakult így az élete? Nézzünk utána!

Michael és Catherine lányukkal, Carys Zeta Douglas-szal Fotó: AFP

Catherine Zeta-Jones titkai

Catherine Zeta Jones és Zorro - Az egzotikus szépségű walesi színésznő a kilencvenes években bőszen próbálkozott bekerülni Hollywood élvonalába de a tévéfilmes próbálkozásai közül talán csak a kétrészes Titanic volt említésre méltó. 1998-ban azonban jött a Zorro álarca című film, ahol Antonio Banderas és Anthony Hopkins oldalán, Elena temperamentumos szerepében végre bizonyíthatott egy nagyszabású hollywoodi filmben.

Jó az élet, jól használd ki, rá se ránts, ha megdug bárki! - áll a Chicago című film leghíresebb dalában, az All thats Jazz-ben, ami egycsapásra világsztárt csinált Catherine Zeta-Jonesból 2002-ben. Reneé Zellweger és Richard Gere oldalánn a férjgyilkos sittes sztár szerepében Catherine megnyerte a legjobb női mellékszereplőért járó Oscar-díjat. A gázsija rögtön 10 millió dollárra ugrott és nyugodtan válogathatott a jobbnál jobb szerepek közül. A fenti idézetre utalva, Catherine eddigre már három éve Michael Douglas felesége volt, és az emlegetett Oscar-díj átadón éppen 8 hónapos terhes volt második közös gyermekükkel.

Catherine Zeta-Jones díjak helyett csak a vörös szőnyegen pózol Fotó: NurPhoto via AFP

Mégse használta ki az életet Catherine Zeta-Jones - Terminál, Kegyetlen bánásmód, Zorró legendája, Ocean's 12... csak pár film, amik bár mérsékelt sikert arattak és tökéletesen jó egyszeri szórakozást nyújtottak a mozikban, vasárnapi alapzajnak is kiválók a tévében vagy egy streameren, de egyikre se Zeta-Jones miatt emlékszünk. Sokak szerint a zsíros gázsi, mások szerint viszont ennél mélyebb okok álltak a háttérben. A színésznő díva allűrjei mellett egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy bipoláris depresszióval küzd. A problémáját azonban évekig titkolta és csak 2011-ben állt elő a nyilvánosság elé, ugyanis már alig forgatott valamit a negyvenéves színésznő. A betegsége mellett persze a sztár nehezen birkózott meg az öregedés gondolatával: a Nine című musicalben Fergie, Sophia Loren, Marion Cotillard, Kate Hudson, Penélope Cruz és Judi Dench is szerepelt, azonban Claudia szerepét nem akarta elvállalni a zsíros csekk ellenére se. Azt mondta, nyújtsák meg a 10 perces, dramaturgialig fontos szerepet. A Chaicago rendezője nem engedett a szeszélyes sztárnak, végül az Oscar-díjas Nicole Kidman kapta a szerepet.