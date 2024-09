Brad Pitt először jelent meg a vörös szőnyegen az új, 34 éves barátnőjével

A velencei filmfesztiválon debütált a Két magányos farkas című film,. Az idei filmfesztivál egyik legemlékezetesebb eseménye kétségkívül az volt, amikor Brad Pitt és George Clooney párjaikkal együtt léptek a vörös szőnyegre. Így a 60 éves Brad Pitt hivatalosan is bemutatta a nyilvánosságnak új partnerét, a 34 éves ékszertervezőt, Ines de Ramont, akivel már két éve alkotnak egy párt.

Fotó: Northfoto/ Mario Cartelli

A People forrásai szerint a kapcsolat komolyságát mutatja, hogy már a vörös szőnyegen is megjelentek együtt. Az informátor elmondta, hogy a páros nagyszerű nyarat töltött együtt, Brad Pitt munkái voltak több helyen megfordultak Európában. Korábban együtt mutatkoztak a Formula–1 Brit Nagydíjon Northamptonban, de ez az első alkalom, hogy hivatalosan is részt vesznek egy eseményen párként. Úgy tudni, Brad Pitt és barátnője rendszeresen nyaralnak együtt a család franciaországi birtokán, és a hírek szerint a Velencei Filmfesztivál után is ide utaznak majd.

Brad Pitt nagyon komolyan tervez a fiatal barátnőjével

A színész 2022 óta alkot egy párt Ines de Ramonnal, aki nem mellesleg a Vámpírnaplók színészének, Paul Wesley-nek a volt felesége. Nemrég Piit elmondta, hogy szeretné, ha bővülne a családjuk, még annak ellenére is, hogy saját gyerekeivel nem felhőtlen a viszonya. Egy bennfentes elmondta, hogy Pitt szeretné újrakezdeni Ramonnal az életét, aki meglátása szerint csodálatos édesanya lehetne.

Fotó: Northfoto/ Tiziano Da Silva

Pusztító rossz érzés számára, hogy alapvetően nem volt kapcsolata a gyerekeivel, de mikor megismerte Inest, úgy érezte, hogy lehetőséget kapott arra, hogy ismét bizonyítson, és édesapa legyen.

Ines fiatal, ez pedig jó jel, ha gyereket szeretnének. Inessel egy teljesen új életet akar kezdeni - mesélte.

Brad Pitt kapcsolata évek óta nem rendeződött a volt feleségével

Angelina Jolie és Brad Pitt 2016-ban jelentették be válásukat, de a kettejük közötti konfliktus azóta sem enyhült. A jogi eljárás még mindig folyamatban van, mivel nem sikerült megegyezniük gyermekeik felügyeleti jogáról, a vagyonelosztásról, valamint a franciaországi Chateau Miraval borbirtok tulajdonjogáról, ahol egykor az esküvőjüket tartották.