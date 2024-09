Bridgerton 4. évad: Megkezdődött a forgatás, mutatjuk, ki az új női főszereplő

Megkezdődtek a Netflix legsikeresebb sorozatának a munkálatai: a Bridgerton 4. évadának első képét most adta ki a streamer, ahol a Benendict Bridgertont alakító Luke Thompson látható egy rejtélyes ázsiai származású színésznő társaságában. A szépséget Yerin Ha-nak hívják, aki a Sophie Baek-et alakítja a kosztümös szériában.

Benedict Bridgerton végül megállapodik?

A sejtelmes Sophie, akit a könyvben csak Lady in Silver-nek (szabad fordításban: a nő ezüstben - a szerk.) hívnak nemcsak feltűnő megjelenésével, de határozottságával is megingatja a hajthatatlan agglegény Benedictet abban a hitében, hogy nincs szüksége feleségre. Akik már látták a harmadik évadot (Spoilerveszély!!!) azok tudják, a művészi hajlamokkal megáldott Bridgerton fiút majdnem eltalálta Ámor-nyila egy kapós és szintén szabadelvű özvegy személyében, akivel még egy bizarr szerelmi háromszögbe is belekeveredik a sármőr egy rövid időre. Benedict azonban ennél többet akart - bár pontosan maga se tudta mit - ezért szakított a szőke szépséggel. A negyedik évad ezért pont az ő szerelmi életére fog koncentrálni, miután öccse, Colin és Penelope néhány vargabetű után végül egymásra találtak.

Katie Leung is csatlakozott a Bridgerton új évadához Fotó: Getty Images / getty

Kik térnek vissza és mikor a Bridgertonban?

A Netflix pontos stáblistát még nem adott ki arról, kiket láthatunk viszont a Bridgerton 4. évadban, aminek a napokban indultak meg a forgatási munkálatai. De egy biztos: a szexi vikomt, azaz Anthony biztosan látható lesz a negyedik évadban is, ugyanis az őt alakító, friss Emmy-jelölt Jonathan Bailey maga jelentette be, hogy folytatja a sorozatot. További hír, hogy Katie Leung is fontos szerepet kapott a sorozatban. A magyar nézők a színésznőt a Harry Potter sorozatból ismerhetik, ahol a varázslótanonc első szerelmét, Cho Changet alakította.

Katie Leungot még a Harry Potterben ismerhették meg a Bridgerton rajongói Fotó: AFP / AFP

A 8 részes évadokat általában egy évig forgatják, vagyis a munkálatok jövő nyár végén fejeződhetnek be leghamarabb. Ebből szinte biztos, hogy 2026-ig még jó néhányat aludnunk kell ahhoz, hogy megtudjuk, Benedict és Sophie vajon egymásra találnak-e, na és persze hogy Sarolta királyné és Lady Whistledown vajon milyen furmányos módon alakítják a többi szereplő sorsát. Amíg várjuk az új évadot, addig itt egy kis hangolódás a harmadik évad kedvenc zenéivel!