Az afáziás Bruce Willis lelépett egy forgatásról, 14 milliós kárt okozott: a mai napig ebből él

Néha a világsztárok is bekattannak és se szó, se beszéd, otthagynak egy forgatást hoppon hagyva ezzel több száz embert, sok millió dolláros kárt okozva ezzel. Ahogy Joaquin Pheonex, úgy az afáziás Bruce Willis is lelépett egy forgatásról a kilencvenes évek közepén, ami bizony rossz pont volt a gyártó Disney-nél. A léhaság könnyen az egyre jobban feltörekvő sztár karrierjébe is kerülhetett volna, azonban per helyett egy alkut ajánlott neki a filmstúdió: szerepeljen három filmjükben, és nincs per. Willis kis szájhúzás után belement az alkuba és jól tette; legnagyobb világsikerei főszerepeit osztotta rá a Disney.

Bruce Willis büntetésből vállalta el az Armageddon főszerepét

Fotó: Northfoto/Touchstone Pictures

Lecsúszott az Oscarról Bruce Willis

A készülő filmről annyit lehetett tudni, hogy 28 millió dollárból készült volna, aminek a felét már el is költötték Willis gázsijára, az Oscar-díjas színésznőre, Lee Grantre, aki rendezőként jegyzete volna az alkotást illetve a film díszleteire és háttérmunkásaira. A Broadway Brawler egy nyugdíjas hoki játékost alakított volna a filmben, aki a Vészhelyzetből ismer Maury Tierney karakterébe szeretett volna bele. 20 napnyi forgatás után Willisnek elege lett; szerinte mindenki rossz volt a filmben, kirúgatta Grantet, a stáb nagy részét, sőt maga is felállt és közölte, ilyen sz*r körülmények között nem hajlandó forgatni. A Disney még próbálta menteni a menthetőt, de végül bedobták a törülközőt és veszni hagyták a produkciót! De nem a pénzüket, amiért Willist akarták perbe fogni, hiszen nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit és őt tették felelőssé a produkció elkaszálásáért.

Minden idők legnagyobb "parafilmje" lett a Hatodik érzék Bruce Willis főszereplésével

Fotó: Northfoto/Hollywood Pictures

Világsikerek a per helyett

Willis a per helyett bevállalt egy három szerződéses üzletet a Disneyvel, akik maguk mondták meg, miben kell szerepelnie és ledolgozni a kárt Willisnek. Az első filmben a világot kellett megmenteni olajfúróként a sztárnak, így kapta meg az Armageddon főszerepét. 15 milliós gázsijából csak 3 milliót vihetett haza, ezzel is kompenzálva Disneyt, de a film hatalmas siker lett, ami plusz lendületet adott a sztár karrierének. Utána egy ismeretlen indiai rendező szellemes filmjét bízták a sztárra, M. Night Shyamalan: Hatodik érzék című kísértet történetét. A 40 millió költségvetésű film 672 millió dollárt hozott világszerte, ebből már Willis is kapott részesedést. A harmadik "büntetés filmje" a Kölyök című családi film volt 2000-ben, ami már csak szolid siker volt, ám a tévécsatornákon a mai napig hódit.