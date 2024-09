A gyógyíthatatlan Bruce Willis meglepő helyen tűnt fel - képek

A színésznél még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől. Ez a betegség ugyanis gyógyíthatatlan, az érintettek beszédközpontja pedig sérül. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította Bruce Willis állapotát.

Bruce Willis súlyos beteg

Fotó: Splash//The Sun / Splash//The Sun

Bruce Willis ma már jobban van

A színész családja rendszeresen oszt meg Willisről fotókat a közösségi oldalakon. A napokban lesifotósok kamerái Los Angelesben örökítették őt meg, ahol jól látható, hogy a világsztár habár fáradtnak tűnik, nyoma sincs annak, hogy súlyos beteg lenne - osztotta meg a Daily Mail.

Bruce Willis friss fotón

Fotó: Daily Mail

Bő egy hónappal ezelőtt lánya, Rumer Willis az Instagram-oldalán válaszolt a követői kérdéseire, ahol valaki megkérdezte tőle, hogy hogy van az édesapja. A fiatal lány erre a következőket válaszolta:

"Nagyszerűen van. Nagyon szeretem. Köszönöm" - írta, amihez egy megható fotót is posztolt: éppen édesapja kezét szorította.

Bruce Willis állapota javulhat

A színész felesége, Emma Heming új fejleményekről számolt be, ami akár a világsztár gyógyulásában is segíthet.

"Részt veszek egy olyan egészségügyi vizsgálatban, amely az agy működését vizsgálja.Igazán reménykeltő dolgok vannak kilátásban, ami a neurodegeneratív betegségeket illeti" - írta korábban.

Emma Heming Willis és Bruce Willis 2009-ben házasodtak össze, és két lányuk, született. A színésznek volt feleségétől, Demi Moore-tól is született három lánya.

Bruce Willis családja támogatja a sztárt, felesége pedig annyira elszánt, hogy még könyvet is ír férje betegségéről. A várhatóan 2025-ben megjelenő, egyelőre cím nélküli könyvben Emma elmeséli, hogyan élte meg férje betegségét, ezzel pedig reméli, hogy tud segíteni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek. Elmondása alapján sok ember az orvosi rendelőben szembesül először ezzel a betegséggel. Fontosnak tartja, hogy ezek az információk a hozzátartozókhoz is eljussanak. Mostanra már ő is megértette, mi mindennel jár ez a betegség. Létfontosságú volt, hogy támogató közösséget építsen fel maga körül. Ez visszahozta a stabilitást az életébe, és egyfajta kontrollt adott, ami korábban teljesen elveszett, amikor a frontotemporális demencia diagnózis először jelent meg a családjuk életében.