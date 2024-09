Liptai Claudia kórházba került, Magyarország Szépét eljegyezték

Bemutatták a Dancing with the Stars új szereplőit, miközben az árvíz több magyar sztárt is sújtott, többen pedig kórházba kerültek a héten. Érkeztek azért jó hírek is a bulvár háza tájáról, eljegyzésről, esküvőről, gyerekáldásról is beszámolhattunk – itt a heti bulvárösszefoglaló.

Vágólapra másolva!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!