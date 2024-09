Cameron Diaz visszatérését passzolta a Netflix

Eltolták az év legjobban várt filmjének a premierjét a Netflixen. A Back in action című alkotást nemcsak a témája miatt várta a fél világ, hanem mert ebben a filmben lesz újra látható a 10 éve visszavonult Cameron Diaz. Az 52 éves színésznő 2014-ben tudatosan fordított hátat Hollywoodnak, a magánéletére és az anyaságra szeretett volna koncentrálni az azóta két gyermekes anyává avanzsált sztár. Úgy tűnik az egy évtizedes visszavonulás hosszabbra nyúlik, mintsem gondoltuk.

Cameron Diaz bombaformában vág neki az új filmjének

Fotó: NBC via Getty Image

Cameron Diaz: Back in when?

Még 2023-ban jött a hír, hogy Diaz aláírt egy zsíros szerződést a Netflixszel a Back in action című akció-vígjátékra az Oscar-díjas Jamie Foxx partnereként. A világ egy emberként éljenzett Cameron Diaz visszatérésének hírére, ám már a forgatás sem volt zökkenőmentes. Alig pár héttel a munkák után Jamie Foxxot kórházba kellett vinni, ugyanis a színész ismeretlen okok miatt életveszélyes állapotba került. A sztár rehabilitációja egy hónapig tartott, így a munkálatok is megcsúsztak: amíg Foxx lábadozott a stábtagok igyekeztek felvenni azokat a jeleneteket, amikhez nem volt rá szükség, vagy elég volt egy fénydublőr. Végül csak leforgatták a filmet és a Netflix bejelentette, 2024 novemberében az egész világ láthatja, hogy Diaz 50 fölött is vagány. Az Imdb.com információ szerint a streaming-platform se szó, se beszéd elhalasztotta a film premierjét, ismeretlen okok miatt. Az új dátum 2025. januárja lesz a hírek szerint, de erre még ne vegyünk mérget. A találgatások azonnal megindultak, ugyanis az év húzófilmjét egy gyenge januári időpontra tenni, egyet jelent általában: pocsék lett a film.

Cameron Diaz újra a pályán

Pedig elvileg minden adott volt a sikerhez, a Back in actionben olyan partnerei lesznek Cameron Diaznak Foxx mellett, mint Glenn Close és Andrew Scott. Mint kiderült, nem egyszeri kitérőről van szó: 2025-ban érkezik Jonah Hill első rendezése, amiben Diaz mellett Keanu Reeves és Matt Bomer is látható lesz. A színésznő ezt követően 2026-ban a Shrek 5. részében újra Fióna hercegnő hangját adja Mike Myers és Eddie Murphy társaságában.