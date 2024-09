Caramel egy különleges Megasztár-adásról és Rúzsa Magdiról beszélt

A Megasztár műsorvezetője, Till Attila elárulta, annak idején a második széria előtt izgultak, lesz-e elég tehetség egy új évadhoz. " Tóth Vera, Oláh Ibolya az és az első Megasztár után mindannyiunkban felmerült, hogy lehet-e ezt még fokozni... Amikor Feriék jöttek, kiderült, hogy igen. Ő volt az első olyan versenyző, aki saját dallal érkezett, és utána még csomó más dalt énekel. Kiderült, hogy tud táncolni, de a legfontosabb, hogy el tudta énekelni a saját életét! – kezdte Tilla, aki mind a hét szériában részt vett.

Caramel

Fotó: TV2

Caramel az idei év jelentkezőiről is mesélt. "Nagyon érdekesek, nagyon tehetségesek. Teljesen meglepődtem ezen, hogy még mindig mennyi tehetséges ember van Magyarországon és a határon túl is. Amikor azt gondolnánk, hogy a mai popkultúrát a hiphop, a rap és a trap uralja, özönlenek be a jobbnál jobb énekesek, akik nem rapelnek, hanem kristálytisztán énekelnek és hatalmas formák. Úgy tűnik, az ország kifogyhatatlan a tehetségből" – közölte.

Caramel meglepődött

Vasárnap az első válogató adással indul a műsor, ám a későbbiekben lesz olyan szakasza is a tehetségkutatónak, amely alaposan próbára tette az énekeseket. "A válogatóra már lehetett kész produkcióval jönni. Lesz egy 'a cappella' fordulónk is a későbbiekben, amiről élesben derült ki, hogy mennyire nehéz feladat. Nagyon jó énekesek képesek elvérezni ezen a részen és kicsit gyengébbnek gondolt előadók pedig szárnyaltak" – osztotta meg tapasztalatait Caramel, aki azt is elárulta, a zsűritagok közt remek a kémia, sőt, van kedvenc ítésztársa is.

"Valahogy az tetszik, hogy mindenki személyiségének egy olyan része derül ki a műsorban, amit eddig nem láthattunk. Magdi annyira vagány, annyira menő, szerintem ő minden idők legjobb zsűritagja!" – közölte Caramel, aki szintén kíváncsian várja a vasárnapi első adást. Bővebben itt az interjú videón. A műsorról rengeteg érdekességet itt olvashat.