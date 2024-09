Újszülött gyerekével együtt a melleit is megmutatta Cardi B - fotók

Megszületett Cardi B és Offset harmadik közös gyereke, amiről az énekesnő az Instagramon adott hírt egy lapozható bejegyzéssel. Az egyik fotón Cardi B szoptatás közben is látható félmeztelenül, az egyik mellbimbóját a gyerek feje, a másikat csak egy csillag formájú emoji takarja. Nézze meg a posztját!

Amint a kísérőszövegből is kiderül, a baba még múlt hétvégén, szeptember 7-én született, egy másik képen pedig az egész családja látható: két testvére, az ötéves Kulture és a kétéves Wave mellett ott ül a kórházi szobában az édesapja, Offset is – holott a szülők épp válnak a legutóbbi hírek szerint.

Cardi B és Offset épp válnak

A 31 éves Cardi B augusztus elején szinte meztelenül jelentette be, hogy harmadszor is terhes, előtte azonban alig pár órával érkezett a hír, hogy az énekesnő beadta a válókeresetet – amire egyébként nem először volt példa: máskor is el akart már válni, de aztán inkább együtt maradtak Offsettel.

Offset és Cardi B együtt

Fotó: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS / AFP

A válásról elsőként hírt adó Page Six szerint ezúttal másról volt szó, a lapnak nyilatkozó informátor szerint Cardi B és Offset már annyira eltávolodtak egymástól, hogy nem láttak más megoldást a váláson kívül. Pletykák szerint Offset meg is csalta a feleségét, és inkább ez lehet a válásuk oka – a korábban nyilatkozó bennfentes azonban erre nem tért ki, de nem is cáfolta.

A Page Six szerint Cardi B a válókeresetben elsődleges felügyeletet kért a közös gyerekeik felett, amin nincs is mit csodálkozni, hisz a terhessége bejelentésekor is miattuk hálálkodott:

Minden befejezéssel új kezdet jön! Annyira hálás vagyok, hogy megoszthattam veled ezt az időszakot, több szeretetet, több életet hoztál nekem, és legfőképpen megújítottad az erőmet!

Emlékeztettél arra, hogy mindent megkaphatok! Emlékeztettél arra, hogy soha nem kell választanom az élet, a szerelem és a szenvedélyem között! Annyira szeretlek, és alig várom, hogy tanúja legyél annak, amit segítettél nekem elérni, amire ösztönöztél! Sokkal könnyebb az élet fordulatait, fordulatait és próbatételeit félvállról venni, de te, a bátyád és a húgod megmutattátok nekem, hogy miért érdemes végigcsinálni!" – írta augusztusi Instagram-posztjában.