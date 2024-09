Meghalt a Karate kölyök népszerű sztárja

A Karate kölyök-filmek sztárja, Chad McQueen, aki a film első két részében Dutchot alakította 2024. szeptember 11-én, 63 éves korában halt meg. Egy nappal később felesége, Jeanie és két gyermeke, Chase és Madison közös nyilatkozatot adtak ki a Variety-nek, amelyben megerősítették, hogy a színész Palm Springsben halt meg, de a színész Instagram-oldalán is tájékoztatták apjuk követőit.

Fotó: Chad McQueen Instagram

Szerető apaként bejárt útja, valamint édesanyánk iránti rendíthetetlen elkötelezettsége egy szeretettel és odaadással teli életet eredményezett.

Az autóversenyzés iránti szenvedélye nemcsak megmutatta a kivételes tehetségét, de apja örökségének tiszteletére is szolgált, ami a belé nevelt értékek bizonyítéka." - írták a bejegyzésben McQueen gyerekei.

Ezt követően egy barátja, Arthur Barens is nyilatkozott a The Hollywood Reporternek, aki a halálának okát is elárulta. Az információk szerint McQueen szervi elégtelenségben halt meg a Palm Springs-i otthonában, mivel 2020-ban egy esés során szerzett sérüléséből soha nem épült fel teljesen. Chad McQueent már gyerekkorában is érdekelte az autóversenyzés, első versenyét tízéves korában nyerte, amit szintén világhírű apja, Steve McQueen egyik filmje miatt rendeztek.

Chad McQueen később profi versenyző lett, a Sports Car Club of America-sorozatban is indult, míg 2006-ban a daytonai pályán balesetet szenvedett, miközben egy versenyre készült fel épp. A színész 2010-ben McQueen Racing néven saját versenycsapatot alapított, ezt gyermekeire hagyta, akik tovább őrzik apjuk hagyatékát és szenvedélyét.