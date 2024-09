Cinthya Dictator az esküvőjéről hihetetlen titkot osztott meg

Hozzátette, hogy először nem tetszett neki az ötlet, azonban kompromisszumot kötött. A ruháját a Vad angyal című sorozat főszereplője, Natalia Oreiro inspirálta, aki a sorozatban elöl rövid, hátul hosszú esküvői ruhát viselt. Azonban a hagyományoktól eltérően nem viselt menyecskeruhát.

Érzelmes ceremónia

Az pár esküvőjén csak a szűk családi kör volt jelen, illetve Cinthya Dictator legjobb barátja. A ceremónia érzelmes sikerült, ugyanis Molnár Tamás meghatódott, amint meglátta leendő feleségét.

Teljesen elérzékenyült!

Szerintem igazából ő is a legszebbnek látott.

Fotó: Cinthya Dictator / Instagram

Aztán apukám odakísért az oltárhoz és elmondtuk egymásnak a fogadalmainkat: minden nagyon szép és megható volt!

Tomi dalszövegíróként eléggé a szavak embere, ezért nagyon érzelmesre sikerült a beszédje. Én improvizáltam, de az is jól sikerült. Nagyon boldog és felfokozott pillanatok voltak! Lezárásként Las Vegas felett helikoptereztünk, amit Tomi zenésztársától, barátjától kaptunk nászajándékba. Olyan felejthetetlen és álomszerű nap volt, hogy még most is alig tudom elhinni!" - számolt be róla a Secret Stories oldalán.

A lapnak elárulta, hogy még ma sem fogta fel, hogy házasok, télen pedig azt tervezik, hogy egy meleg helyre utaznak majd el nászútra.