Cserpes Laura: Három-négy nap után éreztem, hogy érzelmileg és testileg is kimerültem

Mivel az indulás előtti hetekben tudtam meg, hogy jövünk, ezen már nem tudtam ennyire rövid idő alatt változtatni. Annyit azért megtettem, hogy gyorsan vettem egy uszodabérletet, és mindenhova gyalog mentem. Le is jött rólam néhány kiló, meg Ázsiában is fogytam azóta is, de nem tudom felvenni a versenyt fizikailag a fitt, izmos,20-30 éves fiatalokkal. Ennek ellenére is azt gondolom, hogy itt van a helyünk, mert ez a műsor nem az élsportolóknak szól, nem csak a fizikai teljesítmény számít.