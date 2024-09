Ilyen menyasszony volt Cserpes Laura: itt vannak a részletek a titkos esküvőről

Cserpes Laura egy ideje nagyon óvja a magánéletét, csak utólag mesélte el a TV2 Tényeknek, hogy 2024. augusztus 31-én titokban férjhez ment. Az esküvőt Badacsonyban, szűk családi körben tartották, mindössze 50 vendéget hívtak. Néhány felvételt mutatott a nagy napról a riportban, de a férjét továbbra is rejtegeti - az esküvőről is egyedül nyilatkozott. "A lánykérés májusban történt, az Ázsia Expressz forgatása után, amit titokban tartottunk, aztán viszonylag gyorsan eldöntöttük, hogy miért is várnánk olyan sokat, hát házasodjunk össze" - mesélte.

Most újabb részletek derültek ki a nagy napról: az énekesnő interjút adott a Secret Storiesnak az általa viselt Daalarna menyasszonyi ruháról és a mesés balatoni esküvőjéről. "A szabadtéri esküvőnket a családi birtokunkon tartottuk meg Badacsonyban, ezért mindenképpen azt szerettük volna, hogy még jó idő legyen. Szeptemberben nem mertük volna bevállalni. De milyen jó is, hogy így alakult, hiszen a Sztárban Sztár All Stars is most indult, egy időben pedig szinte lehetetlen lett volna a kettő.

Ami egy nagyon kedves dolog a dátummal kapcsolatban az, hogy a nemrég elveszített nagymamám születésnapja is ekkor van. Ő nemrég költözött fel a mennyországba, és azt éreztük, hogy így egy kicsit még jobban itt van velünk.

Úgyhogy az esküvőnk napja egy nagyon különleges dátum volt" - mesélte.

"Mindenképpen azt szerettük volna, hogy csak a szűk családi és baráti körünk jelenjen meg rajta. Ebben is nagyon hasonlóak vagyunk a párommal, hogy van egy szűk réteg, akikkel nagyon szoros a kapcsolódásunk és akikkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Épp ezért nem is gondolkodtunk nagyobb létszámú esküvőben, mert szerettük volna, hogy tényleg azok legyenek velünk az esküvőnk napján, akikkel az életünk más pillanatait is megosztjuk" - részletezte.

"A kapcsolatunkban, illetve most már a házasságunkban is nagyon fontos szerepet játszik a humor. Vannak ezek a videók, amikor mutatják, hogy a vőlegény sír, mikor először meglátja a menyasszonyt. Viccesen mondtam a férjemnek, hogy ha meglát és nem fog egy könnycseppet sem ejteni, visszafordulok, amin nagyon nevettünk! De annyit elárulhatunk, hogy nagyon meghatódott, mikor meglátott engem a ruhában.