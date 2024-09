Vetéléseiről beszélt a 44 évesen teherbe esett magyar énekesnő

Csézy arról is beszélt, hogy vetélései után folyton magát hibáztatta, amiért nem sikerült kihordania a magzatokat, és nagyon maga alatt volt ő is és férje is, de mindig megnyugtatták egymást, hogy így is egy család. Viszont titkon mindig reménykedett abban, hogy nem fut ki majd az időből, és neki is lehet még saját gyereke.

Valahogy mindig bennem volt a lelkem mélyén, hogy nekem lesz gyerekem. Éreztem, hogy sikerülnie kell

- vallotta be Palik Lászlóéknak Csézy, aki már egyáltalán nem bánja, hogy így alakult, szerinte ennek így kellett történnie.