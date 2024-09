Curtis miatt az utcára sem mert kimenni a menyasszonya

Barnai Judit tőle szokatlan módon hosszan nyilatkozott a Curtisszel való kapcsolatáról a Ki vagy te valójában? című podcastben, az ismertség árnyoldalairól is sokat beszélt. Bár nemrég eljegyezték, voltak rossz időszakaik, szakításukról is pletykáltak korábban – a kosárlabdázó pedig erre is mind kitért az interjúban.

Barnai Judit és Curtis egy korábbi ölelkezős fotón

Fotó: Instagram/Barnai Judit / Instagram/Barnai Judit

Nagyon sokszor voltak rossz időszakaim, amiről sokan nem tudnak.

Csak azt látják, hogy mosolygok a képeken, olyan sztorikat rakok ki, amiken boldog vagyok, de a háttérben sokszor ez nem így van. Nem fogok hazudni, nagyon szeretem őt, és örülök, hogy jobb emberré vált általam, de ez azért sokszor megterhelő. Nyilván az sem titok, hogy pszichológushoz járok, ahol próbáljuk megfejteni, hogy mit miért csinálok, és sok minden szerintem a sportolói múltamból jön. Számomra nincs olyan, hogy valami lehetetlen vagy nem sikerül. Ez a kapcsolatunk esetében is többször előjött már, hogy nem adhatom fel, nekem menni kell, és nem magamat helyezem előtérbe" – nyilatkozta Barnai Judit.

Barnai Judit és Curtis lesifotókkal bukott le

Annak idején egyébként lesifotók buktatták le őket, amire a sportoló így emlékezett: "Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy mi lett volna, ha mi akkor, azon a címlapon nem lettünk volna rajta, amikor »lebuktunk«. Mert akkor talán meglett volna az a lehetőségem, hogy eldöntsem, hogy szeretném-e ezt az egészet, vagy sem, választhattam volna, hogy privátként kezeljük, és senki nem tudja, hogy ki vagyok. De utána esélyem sem volt erre" – magyarázta.

A kapcsolatuk elején Barnai Judit rengeteg negatív, támadó hozzászólást is kapott, sokan úgy vélték, Curtis miatta hagyta el a családját. "Atival sem tudtam beszélni, nem volt ott velem, nem tudtam elérni sem, mert nyilván rá is rázúdult minden. Akkor

napokig ültem egyedül a lakásban, jöttek a »szebbnél szebb« üzenetek, és az ott totál kikészített, nem mertem kimenni az utcára.

Nem tudtam elmondani az én igazamat arról, hogy mi történt. Nem értettem, hogy mi történik, és nem tudtam magam megvédeni, sőt ha nyilatkoztam volna, szerintem az még rosszabb lett volna, mert olaj lett volna a tűzre, hogy én magyarázkodom. És bár azóta sokak számára kiderült az igazság, szerintem a mai napig vannak, akik azt hiszik, hogy én szedtem szét a családjukat. És nekem ezzel kell élnem már négy éve Ati párjaként, és ezek is nyomasztanak" – mondta Barnai Judit.