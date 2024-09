Dallos Bogit teljesen megváltoztatta új külseje - képek

Dallos Bogit láthatták a TV2 nézői a Sztárban Sztár All Starsban, de már nincs versenyben, nélküle folytatódik a hétvégén a népszerű showműsor. Az Instagram-oldalán viszont nagyon aktív: itt mutatta meg most is, hogy milyen lett az új frizurája. A képek mellett megköszönte a fodrászának, hogy nyitott az új ötletekre, a kommentelők szerint pedig nagyon jól áll neki a vöröses árnyalat.

A Puskás-Dallos házaspár első babája, Ábel, tavaly szeptember 7-én született. Az édesanya már többször megmutatta kisfiukat, aki saját bevallása szerint teljesen megváltoztatta és átformálta az életét.

"Az ő születésével együtt én is újjászülettem. Akkor nem csak egy gyermek született, hanem úgy éreztem, anyaként abban a pillanatban születek meg. Az első gondolatom az volt, hogy az élet véges.

Tudom, hogy morbidan hangzik, de lesz olyan időintervallum a kisfiam életében, amit nagy valószínűséggel én már nem fogok látni

mesélte nemrég.

A hétvégén műsorváltozások lesznek a TV2-n a Megasztár és a Sztárban Sztár All Stars miatt. Lapozzon a részletekért!