Hamarosan kiderül, kikkel indul a Dancing with the Stars új évada

A TV2 hétfőn, szeptember 16-án fogja bejelenteni, hogy kikkel indul a Dancing with the Stars ötödik évada. "Szuper hírrel érkezünk! Szeptember 16-án, hétfőn 17 órától végre leleplezzük a TV2 Playen, hogy kik lesznek a Dancing with the Stars ötödik évadának szereplői, sőt arra is fény derül, hogy ki lesz az idei évad online riportere! Nézzétek ti is az élő közvetítést kizárólag a TV2 Playen hétfőn 17 órától!" – jelent meg a TV2 hivatalos Instagram-oldalán.

Mint ismert, a táncos vetélkedőben profi táncosok tanítanak be amatőr sztárokat különféle koreográfiákra, az eredményt pedig szakmai zsűri pontozza.

A zsűrit a legutóbbi szezonban Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás alkották, korábban pedig Molnár Andrea, Bereczki Zoltán, Kováts Gergely Csanád és Schiffer Miklós is értékelték a produkciókat – miközben vendégként még Gabriela Spanic, illetve Facundo Arana is közreműködtek.

A zsűri és a közönség döntése alapján az előző évadokat az alábbi párosok nyerték:

évad: Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan évad: Tóth Andi és Andrei Mangra évad: Csobot Adél és Hegyes Bertalan évad: Krausz Gábor és Mikes Anna

Összejött a Dancing with the Stars győztes párja

A Dancing with the Stars legalább egy párnak többet is adott a próbáknál, sőt a győzelemnél, Krausz Gábor és Mikes Anna ugyanis a közös munka során jöttek össze – és azóta is együtt vannak, nemrég már az első évfordulójukat ünnepelték.

Mikes Anna és Krausz Gábor a Dancing with the Stars színpadán

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Jelenleg az Ázsia Expresszben láthatók együtt, de egyébként már a gyerekvállalás is szóba került köztük, Krausz Gábor épp erről nyilatkozott legutóbb. "Értem, mire akarsz kilyukadni, és tudod mit, legyen! Én már átéltem, milyen apává válni, Anna pedig nem titkoltan vágyik az anyaságra. A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk. Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…" – mondta a Borsnak a minap.