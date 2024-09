Régóta a Dancing with the Stars táncosáról álmodozik Mihályfi Luca - videó

A TV2 reggeli műsorában, a Mokkában mutatkozott be a Dancing with the Stars idei évadának egyik táncpárja, Hegyes Berci és Mihályfi Luca, akik már el is kezdték a felkészülést a táncos show-ra. A fiatal énekesnőt sokan Tóth Andi hasonmásaként is emlegetik, ami jó ómen lehet számára, hiszen Tóth Andi korábban megnyerte a műsort, és Hegyes Berci is két alkalommal emelhette eddig magasba a trófeát, először Gelencsér Tímeával, majd Csobot Adéllal.

Hegyes Berci legutóbb Csobot Adéllal nyerte meg Dancing with the Stars harmadik évadát

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A beszélgetésből kiderült, hogy mindketten nagyon örültek egymásnak, sőt, Mihályfi Luca azt is bevallotta, már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét.

Amikor megtudtam, hogy a Bercivel táncolok, nem tudtam a világomról sem. Őt szerettem volna, reggel, este úgy keltem, feküdtem, hogy Berci, Berci, Berci...

Bejött a mantrázás, és szerintem ez tényleg fejben dől el! Én nagyon boldog vagyok, nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzem, hogy annyira egy hullámhosszon vagyunk, annyira hasonlóak vagyunk személyiségben” - mesélte izgatottan a Mokka stúdiójában a húszéves énekesnő, aki számára meglepő, hogy milyen hamar kialakult közöttük az összhang és a bizalom.

Az elején féltem az emelésektől, mert már a legelső próbán Berci megfogott és fejjel lefelé megfordított.

Mondta Berci, hogy nagyon örül, mert én vagyok a legfiatalabb és a legalacsonyabb. Nagyon jó lesz dobálni engem. Amúgy nagyon érdekes, mert nem is merjük egymást sok ideje, de nagyon hamar kialakult bennem az a bizalom, hogy ne féljek azzal kapcsolatban, hogy leejt" - magyarázta Mihályfi Luca, akinek mondandójával Hegyes Berci is teljesen egyetértett, és az eddigi műsorok alapján sejthető, hogy a profi táncos nagy dobással szeretne indítani már az első adásban, így a fiatal énekesnőnek elég hamar le kell küzdeni a félelmeit és a gátlásait a parketten.

A Dancing with the Stars idén október 26-tól folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével, azonban Lissák Laura most nem tácnosként, hanem online riporterként tér vissza a háttérműsorban. Az élő adásokat ezúttal is szombat esténként követhetik majd figyelemmel a nézők.