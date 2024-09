Október 26-án ötödik évadjával érkezik a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép az olimpiai bajnok Kucsera Gábor és Stana Alexandra is.

Dancing with the Stars

Fotó: Stana Alexandra/Instagram

Kucsera Gábor a Dancing with the Stars színpadán bizonyít

Miután kiderült, hogy a csinos táncosnő lesz a sportoló partnere, sokan féltették Tápai Szabinát és a házasságukat, ugyanis nemrég éppen a férfi hűtlensége miatt végződött majdnem válással a kapcsolatuk. Azonban aggodalomra semmi ok, sőt Stana Alexandra már régóta ismeri Tápai Szabinát.

Nemrég Kucsera Gábor a közösségi oldalán jelentkezett be, ahol egy videóban válaszolt a követői kérdéseire. Kiderült, hogy Kucsera feleségének nagy álma volt a Dancing with the Stars, így különösen örült annak, hogy a TV2 felkérte férjét a műsorra.

Szabina jobban örült volna, hogyha ő megy táncolni.

Szeretne ő is majd részt venni ebben a műsorban, de most rám jött a voks"- mesélte.

Kitért arra is, hogy szeretne megtanulni táncolni, ugyanis ebben nem a legjobb.

"Szeretnék tudni táncolni.

Mindig is néztem és rajongtam azért, hogy aki tud táncolni, az milyen jó.

Van egy rossz napjuk, beraknak egy számot, és tekerik a csípőjüket. Szeretnék tudni, de nem tudok - magyarázta.

"Stana Alexandrát nagyon tehetségesnek tartja, így külön örül annak, hogy ő lesz majd a partnere.

"Örültem nagyon, hogy Szandi lett a párom. Bocsánat, Szandra.

Múltkor leszandiztam, és majdnem elkezdett velem ordibálni.

Eszméletlen tehetséges táncosnak tartom, meg mint beigazolódott, jó tanár is. Nagyon át tudja nekem adni a tánc fortélyait" - árulta el a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

Stana Alexandra lett a legszebb magyar bikinis sztár

Stana Alexandra idén nyáron a férfiak örömére többször is bikinire vetkőzött, tökéletes alakja pedig annyira elnyerte az Origo olvasóinak a tetszését, hogy a Magyar sztárok bikiniben című versenyen ő lett az első helyezett.

"Sokat szoktam gondolkodni ezen, hogy mit és mennyit osztunk meg magunkból. Nyilván van olyan, aki nem nézi jó szemmel azt, ha valaki feltesz egy fürdőruhás képet.

Ebben az évben abszolút arra az elhatározásra jutottam, hogy igenis rengeteg munkám van abba, hogy ilyen formában tudom tartani magam, ha pedig jónak látok egy képet, akkor azt megosztom.

Engem személy szerint motivál más olyan nő, akinek tetszik az alakja, és azt mondom, hogy "úristen, ezt én kirakom az álom táblámra, és szeretném majd még ezt én is elérni "- tette hozzá.