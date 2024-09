Képeken a TV2 sztárjai, itt a csatorna nagy bejelentése

Az elképesztően sikeres táncos show október 26-án folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést a nem mindennapi showműsor fináléjában - írta a TV2. A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával - hogy kik azok, arról itt olvashat.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Dancing with the Stars

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

