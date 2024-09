Demi Moore nem szégyellte, hogy annyit keresett, mint Bruce Willis: „Ha ugyanannyi munkát végzek, miért ne tenném?”

Hollywood és a színésznők egyenlőtlen fizetése, kimeríthtetlen téma még manapság is, amikor már sokszor ugyanazt vagy még magasabb gázsit kapnak az A-kategóriás színésznők, mint férfitársaik. Demi Moore a 90-es években Hollywood egyik legjobban fizetett sztárja volt Julia Roberts mellett. Náluk csak pár férfi, úgymint Arnold Schwarzenggerre, Sylvester Stallone vagy Demi exférje, Bruce Willis kapott többet egy-egy filmért. Akkoriban Demi Moore és Bruce Willis egy párt alkottak, ezért sokan úgy gondolták, otthon élet-halál verseny zajlik azért, hogy a most 61 éves színésznő tudja tartani a versenyt a multimilliomos férjével.

Demi Moore már a töredékét keresi a 30 évvel ezelőtti fizetésének

Mennyit keresett akkoriban Demi Moore?

Demi Moore a Sztriptíz című filmért 12,5 millió dollárt kapott, amit manapság is alig egy tucat színésznő, ha elkérhet filmenként Hollywoodban. Később ez a gázsi a G.I. Jane-nél 17,5 millióra is felugrott. Azonban Demi volt férje, Bruce Willis már simán 15-20 milliókat kapott, vagyis sztárgázsi ide, vagy oda, Demi hozzá képest kissé alul volt fizetve. A sajtó és a rajongók már akkor is fanyalogtak, de Demi egy The New York Times-nak adott interjújában elárulta, hogy tekint vissza a 90-es évekre.

Demi Moore és Bruce Willis Hollywood legjobban fizetett párja volt

Nos, a Sztriptízzel olyan volt, mintha a nőket, a G.I. Jane-nel meg, mintha a férfiakat árultam volna el. De szerintem az az érdekes, hogy közben én lettem a legjobban fizetett színésznő. Miért van az, hogy abban a pillanatban úgy kellett volna döntenem, hagyom rosszul érezni magam emiatt? Nem szívtam mellre! Azt hiszem, bárki, aki abban a helyzetben lett volna, hogy először kap ilyen egyenlő fizetést, valószínűleg elfogadta volna. De mivel olyan filmet készítettem, amelyben vetkőzés és meztelenség van, így rendkívül szégyelltem magam

— mesélte Demi.

Nem okozott feszültséget a gázsikérdés a kapcsolatukban

Demi Moore vs. Bruce Willis?

Demi akkori kritikusai úgy gondolták, a színésznő azért vállalta el ezeket a testszégyenítő filmeket, hogy tudja tartani az iramot akkori férjével, az azóta afáziában és demenciában szenvedő Bruce Willis-szel, aki akkoriban 15-20 milliókat keresett egy-egy filmjével. A sztár szerint ez baromság, de próbálták rájuk húzni ezt a vizes lepedőt is.

Nem arról volt szó, hogy összehasonlítom magam vele. Igen, láttam, hogy milyen fizetést kapott! Valójában inkább arról volt szó: Miért ne lehetne? Ha ugyanannyi munkát végzek, miért ne tenném, hogy én is hasonlóan jó fizetést kérek? Ez semmivel sem másabb, mint amikor terhesen készítettem a Vanity Fair borítóját. Nem értettem, miért olyan nagy dolog ez, miért kell elrejteni a terhes nőket? Miért van az, hogy le kell tagadnunk, hogy szexelünk? Ez az a félelem, ugye, hogyha megmutatod a hasadat, az azt jelenti, hogy Istenem, szexeltél

— fűzte hozzá Demi, akit október 10-től láthatunk a díjesélyes A szer című testhorrorban, ami 17,5 millióból készült, annyiból, amennyit Demi a G.I. Jane-ért kapott a 90-es években.