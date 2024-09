Dietz Guszti üvöltözve, káromkodva kelt ki magából - videó

Már az Ázsia Expressz első napjaiban szörnyen kiborult Dietz Guszti, aki többször ordibált és káromkodott a kamerák előtt. A TV2 népszerű műsorának előzeteséből kiderül, hogy a szerdai adásban sem fogja majd vissza magát.

Egy rossz csicskának érzem magam!

- dühöngött Dietz Guszti a feleségének, aki jórészt csendben hallgatta az ordibáló, káromkodó férjét.

Till Attila a kamerák előtt sírta el magát

Még csak pár napja startolt el a TV2 izgalmas kalandrealityje, de máris sokan megtörtek a megpróbáltatások alatt, nem Dietz Guszti az egyetlen, aki nehezen viseli az extrém körülményeket. Az Ázsia Expressz legújabb évadában Till Attila és Stohl András is szerencsét próbálnak egy csapatként, azonban a két tapasztalt műsorvezetőn is kifogtak a megpróbáltatások.

A keddi adásban először kellett a párosoknak szállást keresni éjszakára, így belevetették magukat az ismeretlenbe, és vadidegen helyszínen kellett a házakba kopogtatniuk, hátha fedél alatt hajthatják álomra a fejüket. Így tapasztalhatták meg a Fülöp-szigeteken lévő szegénységet, ami a műsorvezetőpárost nagyon megviselte.

Én olyan fáradt vagyok, hogy veszélyes, hogy elsírom magam

- mondta Till Attila Stohl András felé fordulva.

Ugyanez jutott eszembe, hogy elbőgném magam attól, hogy ezek az emberek milyenek.

De azért ne sírjál már, mert akkor én is sírok!" - válaszolta Stohl, miközben már Till Attila könnyeivel küszködött.

Úgy terveztem, hogy ebben a műsorban sose sírok

- tette hozzá még elcsukló hangon Till Attila, aki már egy Instagram-videóban is beszélt arról, milyen mély és váratlan érzelmeket váltott ki belőlük az Ázsia Expressz.

"Lesz itt minden, sírás-rívás, nevetés, feszültség, veszekedés. Még én is sírtam. Háromszor, mondtam is a Nórinak, 20 éve ez az első műsor, amiben én elpityeredek" - fejtette ki korábban a műsorvezető, aki saját magán is meglepődött, hogy terveivel ellentétben nem tudott uralkodni magán, és húsz év után nem tudta visszatartani a könnyeit.