Elton John majdnem megvakult a fél szemére egy durva fertőzés miatt

Most is korlátozott a látása, erről ő maga számolt be a közösségi oldalán.

A 77 éves Elton John egy Instagram-posztban osztotta meg a rajongókkal, hogy egy durva szemfertőzés miatt az egyik szemére majdnem megvakult, jelenleg is csak korlátozottan lát. Elmondta, hogy az egyik szeme éppen gyógyul, de a teljes felépülés még időbe telik. A posztban Elton John így fogalmazott: "A nyár folyamán egy komoly szemfertőzéssel kellett megküzdenem, ami miatt sajnos az egyik szemem látása korlátozott. Bár a gyógyulási folyamat zajlik, rendkívül lassú, és még időbe telik, amíg a fertőzött szemem teljesen visszanyeri a látását. Hálás vagyok a kiváló orvosoknak, ápolóknak és a családomnak, akik az elmúlt hetekben nagyszerűen támogattak. A nyarat csendben, otthoni lábadozással töltöttem, és pozitívan értékelem a felépülésem eddigi eredményeit." A bejegyzés megtekintése az Instagramon Elton John (@eltonjohn) által megosztott bejegyzés Korlátozott látása ellenére John várhatóan megjelenik a vörös szőnyegen az "Elton John: Soha nem késő" című dokumentumfilmjének premierjén a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon - írja a FoxNews.

