Emily Blunt különös dolgot mondott Az ördög Pradát visel című filmről

Nem titok, hogy nemrég bejelentették a film készítői, hogy készül Az ördög Pradát visel második része. A filmet a 2000-es években, 2006-ban mutatták be, és rendkívüli sikernek örvendett. Mind Hathaway, mind Streep karrierjének legnagyobb bevételét hozó filmjévé lépett elő. A kritikák egyhangúlag lelkesedtek Streep alakításáért, dicsérve őt, hogy egy negatív karaktert sokkalta komplexebbé tette, mint ahogyan a regényben szerepel. Ráadásul alakításáért Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában. Azonban a folytatásban nemcsak Meryl Streep, hanem Emily Blunt is visszatér.

Jelent Az ördög Prádát visel című filmből, jobb oldalt Emily Blunt

Fotó: People/Instagram

Emily Blunt megszólalt a folytatásról

A színésznő Priestly­ első asszisztensét, Emily Charltont alakította, és habár a karaktere először nem keltett pozitív benyomást, a film végén kiderült, hogy egy szerethető figura, aki a nézők szívébe is belopta magát. Blunt már nagyon várja Az ördög Pradát visel következő etapját, amiről nemrég egy interjúban is mesélt.

Csak szeretnék megint egy jó kis szemsminket

- mondta utalva Emily Charlton megjelenésére, aki mindig élénk, feltűnő szemsminket viselt.

"Ezen kívül gyomorrontásban is reménykedem, hiszen ez első filmben is megbetegedett a karakterem, Emily" - tette hozzá a színésznő, aki több információt már nem osztott meg a folytatásról.

Emily Blunt élénk szemsminkkel

Fotó: Instagram.com/the.devil.wears.prada

Miről szól majd Az ördög Pradát visel második része?

Az ördög Pradát visel második részében ismét a Miranda Priestly (Meryl Streep) által vezetett Runway divatmagazin körül forogna, de ezúttal egy megkopott, régi fényében már nem tündöklő márkaként ábrázolnák, amely küzd a fiatalabb kiadókkal és a modern divattal - írja a Just Jared.

A hírek szerint Aline Brosh McKenna, az első rész forgatókönyvírója, már tárgyalásokat folytat a visszatérésről. Emellett Wendy Finerman, az eredeti film producere is tervezi, hogy részt vesz a folytatásban.

Anne Hathaway nem biztos, hogy visszatér

Bár Anne Hathaway (Andrea "Andy" Sachs) karakterét sok rajongó visszavárta, úgy tűnik, hogy a színésznő ezt másképp gondolja. Egy interjúban ugyanis nemrég arról mesélt, hogy nehezen lehetne őt meggyőzni, hogy részt vegyen a készülő produkcióban.