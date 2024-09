8 álomszerű forgatási helyszín az Emily Párizsban 4. évadából

A dráma, a divat és a croissant-ok Párizsban Emilyvel együtt visszatértek a Netflixre. A műsor romantizálja a párizsi életet, ami az olimpia szajnás balhéja után rá is fér. Az évad első fele elég ahhoz, hogy azonnal repülőre szállj és utazz is Franciaország fővárosába. Mutatjuk, hova kell menned, hogy Emily lábnyomát taposd.

Emily párizsi kalandjait még mindig imádják a nézők (Fotó: Northfoto)

Place de l’Estrapade

Emlékszel az ikonikus jelenetre az 1. évadban, amikor Emily bejelentkezik a lakásába? Kinyitja az ablakokat és azt mondja: „Ó, istenem, úgy érzem magam, mint Nicole Kidman a Moulin Rouge-ban!” Ez a Place de l’Estrapade! Ez egy tér Párizs 5. kerületében, ahol Emily és Gabriel élnek.

(Fotó: Getty Images)

Galerie-Musee Baccarat

Ez egy kristályüveg múzeum Párizsban, amely több ezer lenyűgöző kristálydarabot tartalmaz. A Galerie-Musee Baccarat ideális helyszín volt a nagy álarcosbál forgatásához, bájos belső terekkel, egy grandiózus lépcsőházzal és gyönyörű csillárokkal, hogy megteremtsék a párizsi hangulatot.

(Fotó: Getty Images)

Club Boxing Temple Noble Art

Miután Párizsban ínycsiklandó ételeket fogyasztottak, a szereplőknek le kell dolgozniuk azokat. A sorozat készítői a Club Boxing Temple Noble Art-ba mentek egymást püfölni. Ez egy igazi klasszikus francia bokszterem.

Roland Garros stadion

A Stade Roland Garros a francia nyílt teniszbajnokság helyszíne. Emily és Alfie részt vettek egy fantasztikus mérkőzésen és a Netflix producerei szerettek volna a tényleges verseny alatt forgatni, de ez végülis nem jött össze ezért újra meg kellett rendezniük egy teniszbajnokságot, így Emilyéknek lehetőségük volt az ikonikus pályán sétálni.

(Fotó: Getty Images)

Hotel Plaza Athénée

Az „Emily Párizsban” hardcore rajongói valószínűleg nagyon szomorúak lennének, ha a készítők most nem forgattak volna a Hotel Plaza Athénée-ben! Minden évadban szerepel ez a csodálatos hotel, és most sem hagyhatták ki, bár most volt a legnehezebb kiszúrni.

(Fotó: AFP)

Monet kertje

Ez csodás hely Párizs közelében, Giverny faluban található. Monet kertje gyönyörű virágairól ismert. Itt veszekedik Emily és Camille, majd beleesnek a tóba. A jelenet nagy részét előre felvették, mivel a tavaszi szezon előtt forgatták. A sasszemű rajongók észrevehetik, hogy a hídon lévő lilaakác kamu, de a kertészek mindent beleadtak, így majdnem úgy néz ki, mint tavaszi és nyári szezonban a valóságban!