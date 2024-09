Emmy-jelölt sorozatok, amit még gyorsan ledarálhatsz a hétvégén

Jennifer Aniston is visszatért a Morning Show legutóbbi évadára (Fotó: YouTube/ Apple UK )

The Morning Show - 3 évad - Apple TV+

Az Apple TV+ legnagyobb dobása, ami nem csak 150 millió dolláros költségvetésével, de nézettségi rekordjával is kitűnik a vetélytársai közül. Reese Witherspoon és Jennifer Aniston nem csak a legjobb fizetett tévés színésznők lettek a maguk részenkénti 2 millió dolláros gázsijukkal, de olyan kritikai és közönségsikert értek el a #metoo jelenség alapján született sorozatukkal, mint korábban senki. A 10 részes harmadik évadban a világűr is meghódítják a szereplőink, azonban a csillagok helyett a folyamatosan és gyorsan változó médiával, családi- és magánéleti drámáikkal és önmagukkal is meg kell küzdeniük ebben a 16 Emmyre jelölt sorozatban. Érdekesség, hogy a széria gyakorlatilag összes főszereplőjét jelölték a legjobb drámai kategóriákban.

A mackó – 2.évad – Disney+

Ami az Apple Tv +- on a The Morning Show, az a vígjátéki kategóriában A mackó a Disney + - on. A sikersorozat harmadik évada azóta már szintén megérkezett a streaming szolgáltatóra, de a rekordszámú, 23 jelölést a második évadért gyűjtötte be a sorozat, aminek 10 epizódját körülbelül 6-7 óra alatt le is lehet darálni. A chicagoi lepukkant családi gyorsétterem megmentésén fáradozó világhírű séf és eklektikus sorsú emberinek története számos vicces pillanata ellenére brutális emberi drámákat tartogat magában. A sorozat annyira népszerű lett, hogy olyan Oscar-díjas sztárok is felbukkannak benne egy-egy vendégszerepben, mint Jamie Lee Curtis vagy Olivia Colman.

Gyilkos a házban - 3.évad Disney+

Nemrég jelentették be, hogy berendelték az ötödik évadot a Disney+ legviccesebb krimisorozatából, miközben a negyedik évad nemrég debütált a streamingen. A 21 díjra jelölt sorozat A mackó legnagyobb ellenfele a vasárnap hajnali díjátadó, és úgy tűnik, idén Steve Martin-Martin Short-Selena Gomez dilis triója lehet a nyerő. A true crime podcast örült két öregúr és a szomszédlány újabb gyilkossági ügybe keverednek. A kalandhoz az ismerős arcok mellett a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep és a Marvel-filmek Hangyája, Paul Rudd is csatlakozott. A rekordjelölt harmadik évad a színház és a musicalek irányában viszi a történetet, ugyanis egy színdarab bemutatója során rejtélyes körülmények között meghal a főszereplő. A 10 rész körülbelül 6 óra alatt nézhető meg.