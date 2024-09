Félelmetes női zaklatók, akik a legkegyetlenebb módszereket alkalmazták

Bates nem csak me too-zott, elővette a kalapácsot is

Kathy Bates – Tortúra

Vannak nők, akik szexualitás helyett fizikailag és lelkileg szeretnének kapcsolódni a kiszemelt álomférfijukhoz. Ilyen típus Stephen King pszichopata nővérkéje, Annie is, aki bizony kedvenc regényírója és szerelmi története miatt bármire képes. A közkedvelt regényíró, Paul Sheldon (a néhai James Caan alakításában) súlyos autóbalesetet szenved egy havas hegyi úton, ahol egy ápolónő talál rá, aki a hatalmas hóvihar miatt a közeli otthonába viszi magával, ahol igyekszik ellátni a sebeit. Mint kiderül, a magának való Annie, Paul történeteinek rajongója, aki hálája jeléül megengedi a jótevőjének, hogy elolvassa a szerelmes regényének legújabb és egyben utolsó darabját, ugyanis Paul ezzel a könyvvel zárná le a regényfolyamot. Annie azonban ennek nem igazán örül, ezért egyre kevésbé igyekszik, az amúgy számára vonzó, törött lábú férfit elengedni a lakásból, és ezért – és persze a kedvenc regénye számára is szimpatikus folytatásáért – akár még egy kalapácsot is képes bevetni. A pszichothriller igazi kasszasiker volt, a Kathy Bates Oscar-díjat kapott az alakításáért. A filmből készült darabot évek óta nagy sikerrel játsszák a Karinthy Színházban Balázs Andi és Árpa Attila főszereplésével.

Me too: préda vagy predátor Demi a Zaklatásban?

Demi Moore – Zaklatás

Megint Michael Dougles botlik el egy rossz nőben (és akkor itt akár még az Elemi ösztönt is bevehetnénk, bár Sharon Stone figurája inkább pszichopata, mint lelki szükségleteit kielégítő szerelemes nő) akit itt Demi Moore alakít. A frissen főnöknek kinevezett Meredith volt szeretőjével, Tommal szeretné folytatni a viszonyát, és ezért képes mindent bevetni, többek között vezetői hatalmát is. A férfi azonban nem áll kötélnek, ezért csakhamar fordul a kocka, és az igazgatónő állítja, a férfi rendszeresen zaklatta őt szexuálisan. A krimi királya, Michael Chrichton mintha évtizedekkel megelőzte volna a korát, sőt, húzott egy merészet, és a zaklató szerepébe egy nőt helyezett. A történet számos meglepő fordulatot rejteget, senki se annyira fekete-fehér a történetben, mint elsőre látszik. Az 1994-es film mérsékelt sikert aratott, talán ha manapság forgatták volna le, hatalmas klasszikus is készülhetett volna belőle.