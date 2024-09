Férjhez ment DJ Seherezádé, fotókat is mutatott az esküvőről

DJ Seherezádé májusban jelentette be, hogy párja, nyolc hónap együttlét után megkérte a kezét. A jelenleg táplálkozási tanácsadóként tevékenykedő VV Seherezádé nemrég az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a múlt hétvégén feleségül ment a szerelméhez.

Életem legszebb napja. Feleség lettem, a férjem pedig a lelki társam, a legjobb barátom és a szerelmem...

-írta az esküvői képeik mellett.

Három napig tartott az esküvő

Seherezádé, aki férje vezetéknevét is felvette, immár Kultsár Vivienként mutatkozik be az Instagramon. A korlátozott ideig elérhető történetében elárulta, hogy a násznéppel együtt három napig ünnepelték a házasságkötésüket. Kősbb egy másik bejegyzés is megjelent az esküvőről az oldalán, melyben köszönetet mondott a násznépnek és a szolgáltatóknak. "Köszönjük a kedves üzeneteket, gratulációkat. Köszönjük azoknak akik Velünk ünnepeltek, a családnak és a barátoknak" - írta.