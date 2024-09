Tangás fenekét fotózgatta a tengerben Gáspár Virág - képek

Gáspár Virágot már közel 90 ezren követik az Instagamon, ahol gyakran mutat merész képeket és videókat magáról és az utazásairól. Idén elég sokat utazott a családjával is, főleg nővérével, Gáspár Evelinnel, akivel szívesen mutogatják magukat lenge öltözetben. Most is úgy tűnik, hogy a Gáspár lányok együtt utaztak Törökországba is egy nyárbúcsúztató nyaralásra, azonban közös fotót még nem osztottak meg magukról.

Idén nyáron gyakran utazott együtt a Gáspár család, Gáspár Virág és Evelin is csatlakoztak szüleikhez

Fotó: Gáspár Evelin Instagram

Gáspár Győzőék lányai az utóbbi időben találtak igazán egymásra, most, hogy Gáspár Virág is betöltötte a 22. életévét és mind a ketten egyedülállók. A nővérek nagyon örülnek, hogy vannak egymásnak, így sosem érzik magukat magányosnak. Most úgy tűnik, hogy húga is próbál Gáspá Evelin nyomdokaiba lépni, hiszen stílusában is nagyon hasonló fotókat oszt meg magáról, és öltözködési stílusuk is egyre közelebb áll egymáshoz.

Most Gáspár Virág egy igazán merész fotósorozaton mutatta meg kerek, tangás fenekét, amit a tenger fölött kifeszített hálón fotózgatott. A kép mellett nem árult el túl sokat, csak a helyszínt jelölte meg, amiből kiderült, hogy épp Törökországban, azon belül Belekben tartózkodik.

A képek között lapozhat:

Gáspár Virág kislányként vált ismerté

Gáspár Bea és Gáspár Győző kisebb lánya, Gáspár Virág még a kétezres évek elején lett ismert. Közel 20 évvel ezelőtt lett belőle és testvéréből, Gáspár Evelinből a szülei nyilvános szereplései kapcsán celebgyerek, és bár mindig a nyilvánosság előtt élte az életét, mégis polgári foglalkozást választott magának. Érettségi utána a pszichológia és a textiltervezés is a tervei közt szerepelt, végül tavaly felvételt nyert egy francia iskolába, ahol szakácsnak tanul.

Gáspárék lányának úgy tűnik, hogy megtetszett a vendéglátás, ugyanis pár hónapja Budapest belvárosában, egy luxusétteremben dolgozott. Az exkluzív helyen egyébként több ismert ember is megfordult, többek között a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is.

A Gáspár család egyébként hamarosan visszatér megújult valóságshow-jával a TV2-re, Fischer Gábor korábban elárulta, hogy még idén figyelemmel kísérhetjük Gáspár Győzőék mindennapjait.

Az elmúlt években folyamatosan figyeltük, hogy melyek azok a műsorok, formátumok, amelyek korábban nagy nézettséget értek el.

Visszahoztuk már a Szerencsekereket, a Zsákbamacskát, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy idén Gáspár Győző és családjának a kalandjai kerülnek a TV2 képernyőjére. Megpróbáljuk ezt a műsort úgy megvalósítani, hogy ismét nagy közönségkedvenc legyen" - nyilatkozta a Tények Pluszban a TV2 Médiacsoport Zrt. programigazgatója.