Gubik Petra nem kímélte Marics Petit

A Sztárban Sztár All Stars múltheti adásában az első körös versenyprodukciók sorát Gubik Petra zárta, aki Céline Dionként énekelte a Titanic betétdalát, a My Heart Will Go On-t. A zsűritől maximális, 40 pontot kapott, így emiatt, és a közönségszavazatok száma alapján ő lett a napi győztes is.

Fotó: TV2 / TV2

Gubik Petra nehéz feladat előtt áll

A ma esti adásban a ValMar duó egyik tagját, Marics Petit kell majd a színpadon megjelenítenie, ami komoly kihívást jelent az énekes-színésznő számára.

"Egyrészt ugye, mert férfi bőrébe kell bújnom, és azt kell mondjam, már vártam, hogy teljes mértékben eltűnjek a karakterben, remélem, hogy sikerül"- kezdte a TV2 sztárja.

"Petivel ismerjük egymást, nem nagyon közeli az ismeretség, de tudjuk egymásról, hogy ki, kicsoda.

Úgy gondolom, őt alakítani, egy nagyon jó feladat, már csak azért is, mert a dalaikat, a VALMAR-os dalokat olyan jó hallgatni, az ember egyszerűen jól érzi magát tőle.

Azt veszem én is magamon észre, hogy mosolygom tőle, és ez nagyon jó! Kicsit borús az idő, mint mostanában, akkor beteszi egyik slágerüket, és már el is múlt a mélabús hangulat" - osztotta meg Gubik Petra, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy tökéletesen leutánozza Marics Petit.

"Elég sokat hallgatom őket, hogy minél jobban lehozzam a Marics figurát nemcsak hangban, hanem mindenben.

Az benne a legnehezebb, hogy fiú, mert el kell tüntetni teljes mértékben az én nőies mozgásomat. Ha valaki lát, ne Gubik Petrát lássa beöltözve, hanem egy fiút!

Ezt a legnehezebb mindig átvinni! Persze ott van a mozgás is, azt is rengeteget gyakoroltam, hogy kellőképpen laza legyek!" - mesélte lelkesen a Metropolnak.

Majdnem visszalépett a versenytől

Az énekesnőnél Szabó Zsófi kérdezett rá konkrétan, hogy mi a helyzet a magánáéletével, illetve a nagymamájával, aki épp akkor került kórházba, amikor a verseny kezdetét vette. Ez nagyon megviselte Gubik Petrát, még a visszalépésen is elgondolkodott, hiszen ilyenkor a legfontosabb számára a családja.